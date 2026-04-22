羽田美智子「先祖が建てた建物」 姪の結婚報告で明かした“驚きの家系” 「わあ〜〜〜素敵」「立派ですね」
俳優の羽田美智子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。「愛する姪が結婚しました」と報告し、クラシカルな雰囲気ただよう姪のウェディングフォトを公開した。
【写真】「素敵なおふたりですね〜」羽田美智子が公開、“先祖が建てた建物”で撮影した姪のウェディングフォト
羽田は「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思います」と、茨城県歴史博物館が先祖とゆかりのある場所であることを明かし、建物の前で撮影されたウェディングドレス姿の姪を披露している。
続けて「幼い頃から周囲への気配りと優しさを持ち感謝の心で場を明るくする子でした。姪と同じように気配り優しさに溢れた人と出会い2人で工夫しながら楽しそうに結婚生活をスタートさせています」と、姪の人柄についてつづり、「あんなに小ちゃかった子がいつのまにこんな大人になったんでしょう、、」と寂しさも吐露していた。
投稿の最後には「お天気にも恵まれ 2人の計らいでとても美しく楽しい時間を過ごせました！幸せでいてほしいと心から願いました」と、温かみのあるメッセージで締めくくっている。
幸福感あふれる投稿に、コメント欄には「ご結婚おめでとうございます」「とっても素敵なおふたりですね〜」「幸せなお二人の素敵な写真に勝手に親戚気分で感慨深いです」「わあ〜〜〜素敵」「素晴らしいです。立派ですね」などと、祝福する声が寄せられていた。
【写真】「素敵なおふたりですね〜」羽田美智子が公開、“先祖が建てた建物”で撮影した姪のウェディングフォト
羽田は「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思います」と、茨城県歴史博物館が先祖とゆかりのある場所であることを明かし、建物の前で撮影されたウェディングドレス姿の姪を披露している。
投稿の最後には「お天気にも恵まれ 2人の計らいでとても美しく楽しい時間を過ごせました！幸せでいてほしいと心から願いました」と、温かみのあるメッセージで締めくくっている。
幸福感あふれる投稿に、コメント欄には「ご結婚おめでとうございます」「とっても素敵なおふたりですね〜」「幸せなお二人の素敵な写真に勝手に親戚気分で感慨深いです」「わあ〜〜〜素敵」「素晴らしいです。立派ですね」などと、祝福する声が寄せられていた。