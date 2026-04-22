日向坂46、17thシングル『Kind of love』収録内容が決定 バックカバーも解禁
アイドルグループ・日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、あわせてバックカバーも解禁となった。
【画像】日向坂46『Kind of love』バックカバー5点が初解禁
今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる楽曲『Empty』が収録される。
さらに、各タイプごとの収録内容も決定。TYPE-Aには、加入して一年が経った五期生による楽曲『円周率』を収録。フォーメーションは明かされておらず期待が高まる。TYPE-Bには、正源司陽子、山下葉留花の四期生2名によるユニット曲『心のブランコ』、TYPE-Cには、五期生の最年少メンバー大野愛実、坂井新奈、高井俐香の3名によるユニット曲『SHUWA SHUWA』が収められる。TYPE-Dには、久しぶりの三期生楽曲『サラバ サラバ』収められることになり、先日グループからの卒業を発表した山口陽世を含む三期生によるZeppツアーも控える中、ファンの間では盛り上がりを見せている。そして通常盤には、表題曲を歌唱するメンバーによる『君にやられた！』が収められる。
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには昨年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像が収録。TYPE-CとDには五期生の個人PV第二弾が収録されることも判明した。
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しとなっている。
【画像】日向坂46『Kind of love』バックカバー5点が初解禁
今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる楽曲『Empty』が収録される。
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには昨年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像が収録。TYPE-CとDには五期生の個人PV第二弾が収録されることも判明した。
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しとなっている。