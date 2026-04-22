東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。

今回は、広島東洋カープの本拠地・MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島を舞台に、カープ3連覇の立役者で現在は広島ホームテレビ「ピタニュー」でMCを務める安部友裕と中田廉――通称「アベレン」とともにロケを敢行。

屋内練習場のモザイクアートやリニューアルされた「カープギャラリー」、新設された「スラィリーテラス」など、進化を続ける球場の魅力を紹介する。

収録後のインタビューでは、現場の空気感に加え、今季のカープの展望についても語ってもらった。

――収録を終えての感想をお願いします

「今回は広島に詳しいアベレンの2人でロケに行きましたので、より詳しい内容のロケができたんじゃないかと思います」

――アベレンさんの印象はいかがでしたか

「何回か一緒に番組したことあるんですけど、本当に元気でね。2人漫才コンビみたいな感じの掛け合いなので、非常にやりやすく楽しくロケができましたね」

――今日のロケで一番印象に残っているところは？

「スラィリーテラスですかね。あそこは家族で行くと、小さい子どももちょっと安心して見れるかなって気がするんで、ぜひチャンスがあればトライしてもらいたいと思います。食べ物も美味しかったです(笑)」

――今年のカープについてはどのようにご覧になっていますか

「ちょっと今、平川蓮選手とか故障しちゃったんですけども、若い選手もね、佐々木(泰)選手とか勝田(成)選手とか出てきてますんで、ちょっと期待の持てるチームかなと思いますね」

――今年のカープのキーマンは誰だと思いますか？

「やっぱり坂倉(将吾)、小園(海斗)選手あたりがチームを引っ張ってほしいなと思います。できる選手たちだから、ぜひ頑張ってほしいです」

――今回も小園選手にインタビューされたそうですね

「小園選手は、シールをもらったあとは数字がぐっと上がっていくのがここ2回ありましたんで、シール効果とは言いませんけども、ぜひ頑張ってほしいと思って、明日からまた成績にも注目していきたいと思います」

――最後に、番組をご覧になる視聴者の方へメッセージをお願いします

「MAZDA Zoom‑Zoomスタジアム広島はアミューズメントパークというかね、野球もですけどもそれ以外でも楽しめるとこがいっぱいあるので、ぜひ球場に足を運んでカープも含めて応援していただければと思います」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

真中満が行く！〜安部友裕・中田廉×広島東洋カープ篇〜

放送日時：2026年4月26日(日) 10:00〜

チャンネル：スポーツライブ＋

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