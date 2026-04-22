ITZY、5月18日に電撃カムバック！約6カ月ぶりに新アルバム『Motto』リリースへ

ITZYが新ミニアルバム『Motto』で電撃カムバックする。

所属事務所JYPエンターテインメントは4月22日、公式SNSを通じてITZYの新ミニアルバム『Motto』のトレーラー映像とトラックリスト、プロモーションスケジューラーを一斉に公開した。

【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に

今回の新アルバムは、昨年11月に発表した『TUNNEL VISION』以来、約6カ月ぶりに披露される。

まずベールを脱いだトレーラー映像は、超現実的で感覚的な美学で視線を圧倒する。傾いたまま空中に浮かぶリムジンにもたれかかるリュジンをはじめ、フープや球、馬、消火栓といった不安定なオブジェの上に立つメンバーたちの姿が次々と登場する。

（画像＝JYPエンターテインメント）

続いて5人のメンバーが目の前に降りてきたはしごを上って一か所に集まり、彼女たちが行き交うはしごのレールがアルバム名「Motto」のスペルとして完成する強烈なエンディングが深いインパクトを残す。

同映像は、精巧な構図とストーリー性で知られるディレクターのレア・エスマイリー（Léa Esmaili）が演出を担当し、ITZYならではの独創的かつ実験的なビジュアル世界を完璧に表現した。

公開されたトラックリストによると、『Motto』には同名のタイトル曲をはじめ、『Glitch』『you And I』が収録される。さらに現在進行中の3度目のワールドツアーで初披露され、大きな反響を得た5人それぞれのソロ曲、イェジ『Pocket』、リア『Asylum』、リュジン『LOOK』、チェリョン『Undefined』、ユナ『Tangerine』まで、計8曲が収録された。

（画像＝JYPエンターテインメント）トラックリスト

カムバックプロモーションスケジュールも充実している。ITZYは4月27日からコンセプトフォトを皮切りに、「What is your Motto」個別コンテンツ、アルバムスポイラー、ミュージックビデオティーザーなどを順次公開する。

アルバム発売当日の5月18日17時にはカウントダウンライブを通じて、世界中のMIDZY（ファン）と交流する予定だ。

（画像＝JYPエンターテインメント）プロモーションスケジュール

なお、ITZYは最近、3度目のワールドツアーを通じて“パフォーマンスクイーン”としての真価を改めて証明している。ソウル公演で初披露された収録曲『THAT'S A NO NO』は、ダンスチャレンジとして話題を呼び、ショート動画のアルゴリズムを席巻した。

勢いに乗り、17日と19日にオーストラリア・メルボルンとシドニー公演を成功裏に終えた彼女たちは、ワールドツアーの好調な流れに乗ってカムバック活動に突入する見通しだ。

ITZYの成長が詰まった新ミニアルバム『Motto』は、5月18日18時、世界主要音源サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）