「呆れて腹が立った…」自宅で強盗未遂被害のナナ、法廷で怒りあらわ　出廷後の心境明かす

ナナが自宅への強盗侵入事件に関連し、被害者として証人として出廷したなか、ファンに胸の内を明かした。

4月21日、ナナは証人出廷を終えた後、ファンと交流するプライベートメッセージプラットフォームを通じて「顔を合わせたらあまりにも呆れて腹が立ち、感情のコントロールに失敗してしまった」とメッセージを送った。

【写真】ナナ、事件当時を語る「母のため…」

ナナは「でも、どこでも話せなかったことをすっきり全部話してきた。その男にも言いたかったことを伝えてきたし、自分の行動や言葉に後悔はない」と付け加えた。

続けて「みんな心配していたと思うけど、私は大丈夫。これで一段落すると思っている」とファンを安心させた。

この日、ナナは議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支部第1刑事部で、強盗傷害の疑いで拘束起訴されたA氏の第3回公判に、母親とともに証人として出廷した。

（写真提供＝OSEN）4月21日、裁判所に出廷したナナ

ナナは法廷に入るやいなやA氏を見て「楽しい？私の目をちゃんと見て」と怒りをあらわにした。これに対し裁判部は「法廷の礼節を守ってほしい。気持ちは分かるが、感情が高ぶった状態では裁判が円滑に進まない」と制止し、ナナは「感情が高ぶらないはずがない」と強調した。

特に今回の事件で深刻なトラウマを訴えているナナは、「自分なりにその状況でできる限りこの人に機会を与え、正しい選択をしたと思っている。それなのに、なぜここまで裁判が長引き、なぜ私たちが屈辱を受けなければならないのか。何度も被害を受けているような気分だ」と心境を吐露した。

そしてA氏に向けて「もうやめてほしい」「これ以上刑が長く重くならないことを願う。ここで終わらせて反省してほしい」と訴えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。