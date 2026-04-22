【B1R-L シャーシキット スキンカラーC】 【B1R-L シャーシキット スキンカラーD】 8月 発売予定 価格：各5,940円

コトブキヤは、プラモデル「B1R-L シャーシキット スキンカラーC/スキンカラーD」をそれぞれ8月に発売する。価格は各5,940円。

本製品は、同社の美少女プラモデル「メガミデバイス」シリーズより、新機軸の素体シリーズのLサイズ「B1R-L シャーシキット」をスキンカラーCとスキンカラーDでそれぞれ商品化したもの。

初期のメガミに用いられたBlock1規格のLサイズ素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクしており、既存キャラクターとできる限りの互換性を保ちつつ、可動、プロポーション、組み立てやすさのアップデートを行ない、シンプルなシャーシキットとして生まれ変わっている。

ボディサイズは皇巫シリーズ等で人気のLサイズを採用し、コンセプトカラーと全身スキンカラーとの2体構成により、配色を入れ替えたカスタマイズはもちろん、マテリアルとしても幅広く応用ができる。

B1R-Mに引き続きメガミデバイス初となる可動眼球タイプがプリント再現され、バスタードールなどのBlock2規格のフェイス、髪の毛とも互換性を確保している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ」がそれぞれ付属する。

「B1R-L シャーシキット スキンカラーC」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

「B1R-L シャーシキット スキンカラーD」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約155mm 素材：PS、ABS、POM仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約155mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。