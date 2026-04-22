早くも3度目の故障だ。

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阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大・写真）が右脚のハムストリングスを筋損傷、別メニュー調整となった。

1月の新人合同自主トレ中にいきなり右脚を肉離れし、リハビリを経て3月17日のオリックス二軍戦で実戦デビューしたものの、同25日の同戦で左手首の関節炎を発症して再びリタイア。今月14日に実戦復帰したばかりだった。

藤川球児監督も大きな期待を寄せているが、ここまで故障が続くようなら、一軍デビューは遠のく一方だ。

昨秋のドラフトで3球団競合の末に阪神入り。大学ナンバーワン打者として前評判が高かった。スポーツ紙の報道によれば、プロ入り直後の骨格筋量は主砲の佐藤輝明や森下翔太の入団時と同レベルだったという。キャンプ中には、同じ都内のジムに通う森下が「（スイングの）スピードが違う。どのボールにもアジャストできるまでの体の運び方、出力の出し方が違う」と言っていた。鍛え抜かれた肉体が強力なパワーを生む一方で、走り方に課題があったのも確かだ。

新人合同自主トレに参加した元陸上選手で筑波大准教授の谷川聡氏は、立石の走り方を見て、こう言った。

「何でも（力を）使ってしまう。出しっぱなしで循環運動がうまくできていない感じがある。どこで力を入れていいか、わからないみたいな感じ。わかってきたらすごくよくなると思います」

本人も「どこかを意識すると、そこだけに力が入ったりした」と言っている。

「たしかに筋力はありますが、カラダに硬さが目立ち、持っている力をうまく伝えきれていない。上半身と下半身がきちんと連動せず、力んで上体だけでスイングすれば手首はもちろん、脇腹などにも負担がかかる。筋肉の柔軟性が低ければ、当然、筋肉は損傷しやすい。このあたりを改善しなければ、またぞろ故障しかねません」

とは、コーチ経験のある球団OBだ。

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そんな阪神で窮地に立たされているのが梅野隆太郎だ。現在は二軍で気を吐いているものの、実質塩漬け状態。トレードの話もあるようだが、高額年俸がネックになっている。そんな梅野に活路はあるのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・梅野隆太郎に残された“代打の神様”への道 では、それらについて詳しく報じている。