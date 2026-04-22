俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャスト７人が２２日に発表され、俳優・奥田瑛二の出演が発表された。女優で娘の安藤サクラは同作で「語り」を務めており、出演者と語りで“父子共演”となる。

奥田が演じるのは、美濃・斎藤家に仕えていた慶の亡夫の父である堀池頼昌役。慶の父・安藤守就が織田方に寝返ったことで斎藤氏は敗北、堀池家も没落した。今は百姓として生計を立てている…というキャラクターだ。奥田の大河出演は、２０１５年の「花燃ゆ」以来７度目となる。奥田は「安藤サクラが語りをやるのは知っていたのですが、私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！」とオファーにびっくり。「妙に気合が入ったのですが、いかんいかん、と平常心を取り戻し、撮影に臨みました」とコメントを寄せた。

撮影の感想を問われると「撮影では仲野太賀さんとがっぷり四つであります。若者のパワーを浴びて演じようと心がけました。まさしく撮影中、仲野さんと対峙（たいじ）し、7ページ、9ページというような長いシーンでは緊張感はMAXに達していました」とドキドキ。「でもその緊張感は、悪いものではなく、現場と俳優部とのコラボレーションによる素敵な素敵な緊張感でした。是非是非じっくりとご覧ください。きっと、安藤サクラも『うん』、と頷（うなず）くでしょう。（笑）」と娘の反応を想像した。

奥田演じる頼昌の妻・堀池絹役を演じるのは女優の麻生祐未。大河は奥田と同じく「花燃ゆ」以来の３度目で、「とても勢いのある話題作に参加できたことを嬉しく思います。百姓から武士へと成り上がった豊臣兄弟に対し、武家から百姓となる対照的な役どころを、丁寧に演じたいと感じました」と意気込む。奥田との共演については「奥田さんとは久しぶりの共演でしたが、信頼して楽しくお芝居ができました」と喜んだ。

ほかに別所賀相役の田中美央、別所重棟役の忍成修吾、だし役の山谷花純、毛利輝元役の濱正悟、安国寺恵瓊役の立川談春の出演が発表された。

「豊臣兄弟！」は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。

秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演。脚本は「半沢直樹」「家政夫のミタゾノ」などを手掛けた八津弘幸氏が担当。語りは安藤サクラが務めている。