與真司郎、アーティスト活躍再開後初のアルバムに込めた思いを明かす「自分らしく生きてほしい」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【写真】似合う！白のリンクコーデで登場した與真司郎＆宇野実彩子
金髪姿で與は登場。「ブロンドにしたのが、昨日なんです。メディア初公開で、ファンの方もこれで知ります」とにっこり。「6〜7年ぶりぐらいにブリーチした」というが「やっぱり痛むじゃないですか。この商品を使ったら大丈夫だった」とアピール。ブリーチした理由は「ソロのツアーに向けてイメチェンをしたくて」と説明していた。
また、與はアーティスト活動再開後初となるフルアルバム『THIS IS HOW I AM』を、今日22日にリリース。與は「たまたま今日で」と話すと、宇野は「えっ！スゴい！」と驚き。「知っといて、そういうことは（笑）」と苦笑いでツッコミながらも與は「自分のセクシャリティをカミングアウトして初のアルバム。全部、自分の経験談とか思っていることを歌詞や曲に乗せられた。そこは、だいぶ違う気がする。1曲1曲より深く曲を作れた。いろんな曲を作れたと思います」としみじみ。「自分らしく生きてほしいという思いが詰まっている。それと共にツアーも始まる。ファンの方にもたくさん助けられたので、それをお返しできればいいな」とファンにメッセージを送っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【写真】似合う！白のリンクコーデで登場した與真司郎＆宇野実彩子
金髪姿で與は登場。「ブロンドにしたのが、昨日なんです。メディア初公開で、ファンの方もこれで知ります」とにっこり。「6〜7年ぶりぐらいにブリーチした」というが「やっぱり痛むじゃないですか。この商品を使ったら大丈夫だった」とアピール。ブリーチした理由は「ソロのツアーに向けてイメチェンをしたくて」と説明していた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。