◇MLB カブス 7-4 フィリーズ(日本時間22日、リグリー・フィールド)

カブスの今永昇太投手が7回1失点と好投し、今季2勝目を挙げました。

前回16日のフィリーズ戦で今季初勝利を飾っていた今永投手。この日も同じチームを相手に今季5度目の先発マウンドにあがりました。

初回、先頭打者に四球を与えるものの、その後3人で打ち取り、3回まで無安打ピッチングを続けます。

5回に1点を先制してもらうと、直後の6回表にカイル・シュワバー選手に同点弾を浴びます。それでも後続を打ち取り最少失点でしのぐと、その裏に味方打線が反撃し2点を勝ち越し。7回のマウンドにもあがると、エラーによる出塁はゆるすものの、ここも後続打者を凡打に仕留め抜群の安定感を披露。今永投手はこの回を投げ終え、降板となりました。この日は7回87球3安打1失点という内容でした。

カブスは7回にも鈴木誠也選手の今季1号となる場外弾など打線が躍動し3点追加、その後も終盤にも追加点を挙げると7-4で逃げ切り勝利。カブスは7連勝となり、今永投手にも勝ち星がつき、今季2勝目となりました。