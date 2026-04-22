22日（水）北日本は急な雷雨に注意。九州は夕方から次第に雨。

＜22日（水）の天気＞

前日に引き続き、北日本の上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。北海道では午前中から局地的に雨雲がわいていて、夕方にかけて急な雷雨に注意が必要です。

また、西風の強い状態も続き、特に東北北部では暴風が吹くおそれがあります。東日本や西日本は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっていますが、日中いっぱいは黄砂が飛ぶ予想です。また、東シナ海から低気圧や前線が近づくため、午後は次第に雲が多くなり、九州では夕方以降、雨が降り出す見込みです。夜遅くには四国西部でも雨の降るところがありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

5月並みのところが多く、初夏の陽気になりそうです。

札幌 16℃（＋2）

仙台 24℃（＋6）

新潟 23℃（＋5）

東京 24℃（-1）

名古屋 23℃（±0）

大阪 24℃（＋1）

鳥取 24℃（＋2）

高知 23℃（-1）

福岡 22℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

23日（木）は広く雨や風が強まり、荒れた天気になりそうです。九州南部や四国太平洋側を中心に大雨になるおそれがあります。雨で気温も上がらず、ヒンヤリと感じられそうです。24日（金）は天気が回復し、25日（土）にかけて晴れるところが多いでしょう。26日（日）も日本海側では日差しがありますが、太平洋側では湿った空気の影響で雨が降る見込みです。沖縄は前線の影響で、23日（木）〜26日（日）はくもりや雨になりそうです。

■北日本・東日本23日（木）は東日本や東北南部で雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。関東はお帰りの時間帯にザーザー降りになるおそれがあり、お出かけには大きめの傘が必要です。24日（金）は朝までくもりや雨でも、日中は日差しが戻ってくるでしょう。一方、北海道には一時的に寒気が入って北部を中心に雨や雪。昼間も1桁の寒さになりそうです。土日は晴れるところが多く、気温も過ごしやすいくらいになるでしょう。