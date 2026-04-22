Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」、週間音楽ランキングで2冠 「合算シングル」自己最高PTを記録【オリコンランキング】
7人組グループ・Travis Japanの最新シングル「陰ニモ日向ニモ」が、22日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算2作目の1位を獲得した。
【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像
週間ポイントは29.3万PT（293,480PT）で、前回1位を獲得した「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付、175,246PT）を上回る自己最高を記録した。
表題曲は2月16日にデジタル先行配信されており、そのダウンロードやストリーミング再生数のポイントもあわせ、累積ポイントは34.4万PT（344,462PT）まで伸ばしている。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも自己最高初週売上で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか8位には、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」がランクイン。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では1位に、「週間ストリーミングランキング」では4位に初登場しており、デジタルダウンロードとストリーミング再生数のポイントのみで、合算シングル8位となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
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週間ポイントは29.3万PT（293,480PT）で、前回1位を獲得した「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付、175,246PT）を上回る自己最高を記録した。
表題曲は2月16日にデジタル先行配信されており、そのダウンロードやストリーミング再生数のポイントもあわせ、累積ポイントは34.4万PT（344,462PT）まで伸ばしている。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか8位には、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」がランクイン。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では1位に、「週間ストリーミングランキング」では4位に初登場しており、デジタルダウンロードとストリーミング再生数のポイントのみで、合算シングル8位となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞