山田優「濡れたまま寝てたんですよ（笑）」 昨年からヘアケア習慣に変化
モデルの山田優（41）が22日、「Cleo’s Beaute（最後の「e」=アキュート・アクセント付き／クレオズボーテ）リブランディング・新商品発表会」に登壇した。
【全身ショット】華やか！白のドレスで登場した山田優
会場に集まった報道陣、インフルエンサーに見守られながら、白のドレスを華麗に着こなし、大階段から笑顔で登場した山田。トークセッションでは、仕事に育児にと、多忙ななかで、美容へのこだわりを聞かれると「自分にかける時間が本当に少ないので、その中で何をやるかって感じなんですけれども…」と切り出し、「基本的なこと（ですが）、ちゃんとその日のメイクを落として、ちゃんと保湿して寝る」と基本を大切にしていると明かした。
プライベートでも同ブランドの商品を愛用しているという山田は、「（同ブランドの商品を）使う前は髪の毛を乾かしたことがないぐらいだったんですけど…そのまま濡れたまま寝てたんですよ（笑）」と衝撃の告白。「（同ブランドの商品は）熱を与えると、それこそもっと良くなるよっていう話を聞いて、去年からちゃんと毎日乾かしてます」と明かした。
そして「なんか髪の毛もすごく今までは雑に扱ってたんだと思いますけど、元々髪の毛が強かったので…（同ブランドの商品と出会って）、髪の毛ももっと大事にしなきゃいけないなってことに気がついて。ちゃんとケアするようになりました」と明かした。
また、現在は「楽しんでヘアケアをすごくするようになったので、時間がないとか時間がもったいないというよりも、コンディショナーをしている間に、じゃあちょっとできることをパックしてるとか、こうちょっとマッサージしてみるとかしてみたり。今まではドライヤーの『時間もったいない』と思ってたんですよ。それが、Netflixを見ている間に乾かしたり、いろいろ楽しみながらヘアケアをするようになりました」と語った。
クレオズボーテは、2022年4月の誕生以来、自宅にいながらサロン帰りのような仕上がりを求める女性たちから支持を集め、ブランド累計販売数は100万個を突破しているヘアケアブランド。今回、リブランディングを実施し、“宝石シャンプー”や、新フレグランスなどを販売する。この日は同ブランドを運営するBoldiesの代表取締役・中田千尋氏、同ブランドの商品開発責任者の柴田直子氏も登壇した。
【全身ショット】華やか！白のドレスで登場した山田優
会場に集まった報道陣、インフルエンサーに見守られながら、白のドレスを華麗に着こなし、大階段から笑顔で登場した山田。トークセッションでは、仕事に育児にと、多忙ななかで、美容へのこだわりを聞かれると「自分にかける時間が本当に少ないので、その中で何をやるかって感じなんですけれども…」と切り出し、「基本的なこと（ですが）、ちゃんとその日のメイクを落として、ちゃんと保湿して寝る」と基本を大切にしていると明かした。
そして「なんか髪の毛もすごく今までは雑に扱ってたんだと思いますけど、元々髪の毛が強かったので…（同ブランドの商品と出会って）、髪の毛ももっと大事にしなきゃいけないなってことに気がついて。ちゃんとケアするようになりました」と明かした。
また、現在は「楽しんでヘアケアをすごくするようになったので、時間がないとか時間がもったいないというよりも、コンディショナーをしている間に、じゃあちょっとできることをパックしてるとか、こうちょっとマッサージしてみるとかしてみたり。今まではドライヤーの『時間もったいない』と思ってたんですよ。それが、Netflixを見ている間に乾かしたり、いろいろ楽しみながらヘアケアをするようになりました」と語った。
クレオズボーテは、2022年4月の誕生以来、自宅にいながらサロン帰りのような仕上がりを求める女性たちから支持を集め、ブランド累計販売数は100万個を突破しているヘアケアブランド。今回、リブランディングを実施し、“宝石シャンプー”や、新フレグランスなどを販売する。この日は同ブランドを運営するBoldiesの代表取締役・中田千尋氏、同ブランドの商品開発責任者の柴田直子氏も登壇した。