◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。初回に失点する苦しい展開となったが、その後は立ち直り、3失点で先発投手としての責任投球回を投げきった。

初回先頭のアダメスに遊撃内野安打を許すと、キム・ヘソンの送球エラーも絡んで無死二塁。次打者・アラエスに左前打、3番・チャプマンに四球を与えて満塁とピンチを広げた。4番・ディバースに右前先制打を浴びると、続くシュミットには中犠飛、さらにイ・ジョンフに右前打を浴びて、この回3点を失った。

想定外の初回3失点。だがエースは簡単には崩れなかった。2回を3者凡退で終え、リズムをつかみ直すと3回には無死からチャプマンをスプリット、ディバースを95.1マイル（約153.0キロ）直球でともに空振り三振。初回1死一、三塁からギルバートを左飛に仕留めて以降、5回先頭のベイリーに四球を与えるまで、11者連続でアウトを重ねるなど、安定感を取り戻した。

3月26日（同27日）の開幕戦・ダイヤモンドバックス戦で日本投手としては初めての2年連続開幕勝利を記録すると、その後も安定感あふれる投球を継続。前回登板の14日（同15日）メッツ戦では、3勝目こそならなかったが、7回2/3を4安打1失点と好投。先頭打者弾を浴びて以降は、7回2死からビシェットに左翼線二塁打を許すまで、20者連続でアウトを積み重ねるなど、圧巻の投球を披露した。

この試合まで今季は4試合に登板。全ての試合でクオリティー・スタート（6回以上、自責3以下）を記録している。