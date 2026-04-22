お笑いタレントの横澤夏子（35）が21日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。娘の卒園式について語った。

この日はMCの藤本美貴と春の一大イベント・卒園式についてトークを展開。横澤は「成長の度合いが素晴らしすぎて」と語りだした。

「ウチの保育園は卒園証書をもらうときに園長先生からもらう。でも名前を呼ばれたら“親御さんも立ってください”って言われて、自分の子供が（証書を）もらいに行ってる間に“お母さん前に出てきてください”って言われて」と説明。他の保護者の前で、子供からの感謝のメッセージをもらい、これを受けて母も言葉をかける演出があると話した。

「周りのお母さんみんな泣いてた、予行演習だけで」と回想しつつ「それをやるんだって初めてそこで知って、なんて言おうって。ウチのクラスが11人、1人目からお母さんの言葉が良すぎてみんな泣く、担任の先生も泣きだす。私11番目でどうすればいいのよぉ〜どんどんハードル上がってくじゃんって」と爆笑。「泣いても笑っても大好きだよとか（言って）…証書を持ったまま自分の席に戻って“お母さん、証書戻してください！”ごめんなさい！って。もういっぱいいっぱい。泣ける」と振り返った。

「私はなっちゃんの聞いて、卒園式から園を選んでもいいと思う。私も1人目泣いたけど、なっちゃんの方が泣ける。ウチの園は親との接触はないから。見て勝手に走馬灯作って泣く」と藤本。横澤が「それで言うと、退場の時に親と手つないでいく」と明かすと「私通いたいもん」と謎の発言で笑いを誘っていた。