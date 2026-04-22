【佐野なぎさ1st写真集 なぎさの初めて】 4月22日 発売 価格：4,180円

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KADOKAWAは、グラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集「なぎさの初めて」を4月22日に発売する。価格は4,180円。

本書は、グラビアアイドルとして人気急上昇中の佐野なぎささんの初写真集。自身のチャームポイントであるIカップを超アップで捉えた写真を意識的に多く掲載。さらにこれまでバックショットを見せてこなかった彼女がTバックに挑戦している。また全裸の大胆カットも収録されている。“清楚”と“大胆”が交錯する佐野なぎささん史上、最も踏み込んだグラビアに仕上がっている。

撮影地に選ばれたのは、インドネシア・バリ島。水平線が広がるクタビーチへのアクセスが良いリゾートホテルや、目の前に熱帯雨林が広がるインフィニティプール付きヴィラを貸し切って撮影を行なった。入浴シーンや猫のコスプレなど、初めてが詰まった内容になっている。

4月25日には都内で、5月9日には大阪で「お渡し会」を開催する。また大阪のTSUTAYA EBISUBASHIでは、4月22日10時から5月10日まで写真集のパネル展を開催する。展示されたパネルの中からサイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも行なわれる。

【佐野なぎささんのコメント】

この度、ずっと夢だった写真集を出すことができました。

この写真集は、佐野なぎさとして「初めて」をたくさん詰め込んだ一冊です。初めての手ブラにも挑戦し、「今の自分にしか残せないものを残す！」という強い気持ちで臨みました。

初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。

この一冊を通して、佐野なぎさの「初めて」を一緒に感じてもらえたら嬉しいです。

いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。たくさんの方に「なぎさの初めて」が届きますように。

各書店限定特典情報

Amazon、セブンネットショッピング、楽天ブックス、TSUTAYA EBISUBASHIで購入すると、限定生写真が1枚付いてくる。電子版には高画質アザーカットPDFデータのダウンロード特典が付属する。

※特典はなくなり次第終了となります。

【Amazon】【セブンネットショッピング】【楽天ブックス】【TSUTAYA EBISUBASHI】【電子版】

（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一