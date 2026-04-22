やまもとはるとが、配信シングル「最後の歌」を4月22日にリリース。あわせて、自主企画ライブ『おいでよ』6月公演の対バン相手がサバシスター なちであることが発表された。

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「最後の歌」は、昨年9月にリリースされた1stアルバム『流れる雲のゆくえ』以来となる新曲。やまもとはるとが夜の公園で思い立つように書き上げた楽曲で、彼にとって初めて詞先で制作された一曲となる。

楽曲には、無数の輝きのような答えがそこにあることをわかっていながらも、自分にとっては答えがない、どこにも辿り着けない感覚が綴られている。人間関係や自分を取り巻く事象への未練がましい感情を描きつつ、サウンドは疾走感のある軽快なバンドアレンジに仕上げられた。理由のない感情を、そのまま外へ放つかのようにやまもとはるとが歌い上げている。

4月23日より毎月開催される、やまもとはるとがバンドセットを従えての自主企画ライブ『おいでよ』の6月公演には、サバシスター なちが弾き語りセットで出演。なちは以前からやまもとはるとの楽曲を愛聴しており、やまもとはるとからのラブコールにより共演が実現した。

なお、5月21日の公演には東京を拠点に活動するバンド xiexieが出演。7月公演の対バン相手は近日発表予定となっている。現在、全3公演のチケットが一般発売中。

・やまもとはると コメント

今回なちさんに自分でDMをしました。いつかライブでご一緒して、お話をしてみたいと密かに思っていました。

「覚悟を決めろ！」にどハマりして聞きまくっていた時からずっとなちさんの歌声には魅力があるなぁと感じていました。自分なりに、感じている魅力をこの文章で書こうと思ったんですが、それは6/18に話そうと思います。

今回出演して頂けて本当に光栄です。よろしくお願いします。

・サバシスター なち コメント

ほし という曲に出会い、すきになったやまもとはるとさんがライブに誘ってくれました。出番終わったらお酒飲みながらゆっくり見たいです！宜しくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）