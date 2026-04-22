２２日前引けの日経平均株価は前営業日比３０４円３９銭高の５万９６５３円５６銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１２３９万株、売買代金概算は４兆８０億円。値上がり銘柄数は２６３、対して値下がり銘柄数は１２７０、変わらずは４１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、朝方は前日の欧米株安を受け利益確定売り優勢で始まったが、寄り後は一貫して下げ渋り、ほどなくしてプラス圏に転じた。半導体主力銘柄の一角に買いが入り日経平均株価は５万９０００円台後半まで浮上、前日同様に前引け段階では前週１６日につけた史上最高値５万９５１８円を上回っている。中東情勢は不透明感が拭えないなかも機関投資家とみられる先物買いが、裁定買いを通じて日経平均に浮揚力を与えている。個別銘柄は圧倒的に値下がり銘柄が多く、プライム市場全体の８割を占めた。なお、ＴＯＰＩＸは続落となっている。



個別では売買代金首位が指定席となっているキオクシアホールディングス<285A.T>が大きく上値を伸ばし、ソフトバンクグループ<9984.T>も買いが集中した。アドバンテスト<6857.T>、イビデン<4062.T>なども物色人気に。レゾナック・ホールディングス<4004.T>も大幅高。オービック<4684.T>が急騰、武蔵精密工業<7220.T>も値を飛ばした。半面、古河電気工業<5801.T>が売りに押され、東京エレクトロン<8035.T>も冴えない。ファーストリテイリング<9983.T>が安く、トヨタ自動車<7203.T>も下値を摸索した。ノジマ<7419.T>が大幅安、さくらインターネット<3778.T>、サンリオ<8136.T>なども下落した。



出所：MINKABU PRESS