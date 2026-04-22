きょうの午後は雲が多く、すっきりしない天気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方 あすは広く雨 きょうまでは黄砂に注意を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/22 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。けさの名古屋の最低気温は9.3℃と朝は少し寒くなりましたが、次第に過ごしやすい気温になってきています。

きょうは午後も雲が多くなるでしょう。各地で風は穏やかな予想です。きょうまでは黄砂が飛来する可能性があるため、洗濯物や車への付着にはご注意ください。



最高気温は名古屋や岐阜で23℃、高山や津で20℃の予想です。空気がヒンヤリとする所も多いため、羽織物を持ってお出かけください。

あすは広く雨 雨脚強まる所も

【週間予報】

あす木曜日は広く雨が降るでしょう。一時的に雨脚が強まる所もありそうです。あさって金曜日は天気が回復し、朝から日差しが戻る所も多いでしょう。その後、週末は晴れてお出かけ日和になりそうです。各地で過ごしやすい気温になるでしょう。



来週前半は、汗ばむ陽気になる所が多い予想です。こまめな水分補給など、暑さ対策を心がけましょう。