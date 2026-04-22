モンテディオ山形の相田社長が不適切な発言をした問題をうけ、モンテディオ山形がきのう会見を開きました。

【画像】会見の様子

相田社長は続投するものの役員報酬を３０％４か月間自主返納する他、研修プログラムを受講するなどするということです。

モンテディオ山形 相田健太郎 社長「モンテディオ山形を応援してくださる皆様の信頼を著しく損ねてしまったと思っております。重ねて深くお詫びを申し上げます」

この問題は、相田社長が、新スタジアムの出資に関わる取材をしていた新聞記者に対し、「たたっ殺すぞ」などと発言したもので、外部の調査委員会による調査が進められていました。

調査の結果今回の発言は会社の社会的信用を失墜させるものと評価したということです。

これを受けモンテディオ山形は相田社長に対し役員報酬の３０％を４か月間自主返納させることや、感情をコントロールするアンガーマネジメントなどの研修プログラムを受講させる処分を発表しました。

■「猛省しなければならない」

モンテディオ山形 相田健太郎 社長「今回のような発言は消して許されるものではないと思っております。しっかりと猛省しなければならない」

相田社長は一連の問題について陳謝した上で、新スタジアム建設に向けて誠心誠意取り組むことを強調しました。

モンテディオ山形は再発防止策として相田社長に権限が集中しないような体制を構築し、取締役会が定期的に社長をモニタリングするなどとしています。

また、エスコンから新たに役員を受け入れることなどを検討しているということです。