Snow Man渡辺翔太「太りたいけど太れない」と悩みを告白するも生活スタイルに芸人らが仰天

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渡辺翔太（Snow Man）が、4月22日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』に出演する。

■かまいたち山内から「逃亡犯の家と一緒」とツッコまれる渡辺翔太の生活スタイルとは？

今回の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は、渡辺や増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」を放送する。

元フィギュアスケーターの高橋は「昔が羽だとしたら今は羽束」と独特な例えで体重の増加を表現し、全員「羽束がわからない！」と困惑。また、現役を引退してから調味料を使うようになったことで、「世界が変わりました」「人間関係が良好になりました」と目を輝かせる。増田は「太りやすい体質なので、ちょっと食べただけで衣装のスカートがパーンって外れちゃったり」と明かし、「カワイイだけじゃやってられません」とポーズを決めてみせる。MAX体重110kgの兎（ロングコートダディ）は、65kgだった頃の写真を公開し、スタジオ中がビックリ。レインボーは、ジャンボのほうが池田より太っているが、血液検査で池田のほうが太りやすいと判明。実際、ジャンボが痩せていて、池田がぽっちゃりしていたときの写真を公開しゲストを驚かせる。

渡辺は逆に「太りたいけど太れない」という悩みを告白。「毎日好きなものを食べて飲んでいる」という生活に、おかずクラブは納得がいかないようで、「スナック菓子はどうですか？」「量は？」など質問責め。さらに、渡辺が「食べ物や飲み物を家に置かない」と言うと、「えー！」と全員唖然。「冷蔵庫には水だけ」というスタイルには、山内から「逃亡犯の家と一緒」とツッコまれてしまう。

ニシダ（ラランド）は、「MCにデブがいない理由」として、「自意識過剰」と指摘。この説に、かつて太っていた濱家は共感し、自身のダイエット法を告白。ノブは「俺はダイエットというより」と、MCをするにあたってどういう人間であろうとしているかを語る。ジャンボは自ら考案し「今年流行るんじゃないか」と予想する“ChatGPTダイエット”を紹介。その他、ゲストの芸人たちから“太ってる人あるある”が続々飛び出す。

高橋はフィギュアスケートの動きを取り入れた「絶対に痩せる!?成美体操」を伝授。兎、ジャンボ、ニシダが挑戦すると、あまりの辛さに“スポ根”コントが始まってしまう。「1週間ダイエット大賞」では、高橋が「スイカダイエット」、オカリナが「着物を着るだけダイエット」、ニシダが「後ろ歩きダイエット」、ジャンボが「短い箸ダイエット」、ゆいPが「断食ホテルダイエット」にそれぞれ1週間チャレンジする。

■番組情報

日本テレビ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』

04/22（水）20:00～21:00

MC：千鳥、かまいたち

ゲスト：渡辺翔太（Snow Man）、兎（ロングコートダディ）、おかずクラブ、高橋成美、ニシダ（ラランド）、増田彩乃（CUTIE STREET）、レインボー

進行アシスタント：河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■関連リンク

『千鳥かまいたちゴールデンアワー』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/

■【画像】『千鳥かまいたちゴールデンアワー』番組カット