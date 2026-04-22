目黒蓮がオールブラックコーデでしなやかに舞う！長い手脚が際立つオフショットに「かっこよすぎ」「横顔が美しい」「スタイル良すぎて見惚れる」「溢れんばかりの魅力に語彙力を失う」

【写真＆動画】目黒蓮「REGZA」新ビジュアル＆オフショット 他（全5投稿）

Snow Manの目黒蓮が出演するTVS REGZAの新CM『色を吹き込む人』篇が、4月21日よりレグザ公式ブランドサイトおよび公式YouTubeにて公開された。

あわせて、目黒がInstagramのストーリーズでCMオフショットを披露し、注目を集めている。

■目黒蓮、REGZA新CM『色を吹き込む人』篇のオフショット公開

今回のCMでは、あらたに発売されるRGB Mini LED液晶テレビ「ZX1S」「ZX2S」の色鮮やかさや、そこから生み出されるイマーシブ体験を表現するため、目黒が「色を吹き込む人」となって登場した。

目黒がモノクロのテレビ画面に手を触れると、色鮮やかな光の粒子が生まれ、きらめく光の帯となって目黒を包み込むシーンが描かれる。キャッチは「君のためだけに、あざやかに。」。目黒のセリフとともに、RGB Mini LED搭載のレグザが描き出す色彩豊かな世界観が見どころとなっている。

公開されたオフショットでは、黒のジャケットにパンツを合わせたオールブラックコーデの目黒が、スポットライトが差し込むスタジオで、腕を広げて軽やかに舞うような瞬間が切り取られている。動きのあるカットが続き、目黒の長い手脚やしなやかな身のこなしが際立つ仕上がりだ。

さらに、光を浴びながら顔を上げたカットでは、シャープなフェイスラインも印象的。舞台裏を収めたオフショットでありながら、目黒の表現力と存在感が際立つ仕上がりとなっている。

SNSでは、「かっこよすぎ」「躍動感すごい」「スタイル良すぎて見惚れる」「横顔が美しい」「魅せ方100点満点」「溢れんばかりの魅力に語彙力を失う」「ドキッとするほど美しく色っぽい」「身体のラインが本当に美しい」といった声が寄せられている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

■目黒蓮、REGZA新ビジュアル＆新CM

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