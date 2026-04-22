　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円高の5万9680円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9653.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7165枚となっている。

　TOPIX先物期近は3749.5ポイントと前日比28ポイント安、現物終値比1.87ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59680　　　　　+250　　　 17165
日経225mini 　　　　　　 59675　　　　　+250　　　327155
TOPIX先物 　　　　　　　3749.5　　　　　 -28　　　 32847
JPX日経400先物　　　　　 34135　　　　　-195　　　　2235
グロース指数先物　　　　　 779　　　　　　-6　　　　2125
東証REIT指数先物　　　　1895.5　　　　　 -13　　　　　74

株探ニュース