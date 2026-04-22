日経225先物：22日正午＝250円高、5万9680円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円高の5万9680円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9653.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7165枚となっている。
TOPIX先物期近は3749.5ポイントと前日比28ポイント安、現物終値比1.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59680 +250 17165
日経225mini 59675 +250 327155
TOPIX先物 3749.5 -28 32847
JPX日経400先物 34135 -195 2235
グロース指数先物 779 -6 2125
東証REIT指数先物 1895.5 -13 74
株探ニュース
TOPIX先物期近は3749.5ポイントと前日比28ポイント安、現物終値比1.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59680 +250 17165
日経225mini 59675 +250 327155
TOPIX先物 3749.5 -28 32847
JPX日経400先物 34135 -195 2235
グロース指数先物 779 -6 2125
東証REIT指数先物 1895.5 -13 74
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