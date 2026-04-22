ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われているダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放った。

■最速ペースで2桁本塁打に王手

前カードのアスレチックス戦では3試合連続本塁打を放っていた村上。26歳の日本人ルーキーがこの日も快音を響かせた。

2死走者なしで迎えた2回表の第2打席、村上は相手先発メリル・ケリー投手の4球目チェンジアップを強振。打球は角度30度、速度113.0マイル（約181.9キロ）で右翼スタンドへ一直線。飛距離426フィート（約129.8メートル）の文句なしの一発となった。

これで自身初のメジャー4試合連続本塁打を記録。大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）に続く日本選手史上3人目の快挙となった。さらに、10本塁打のヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に続き、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並ぶ9本塁打でア・リーグ2位タイに浮上している。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで「ムネタカ・ムラカミの9本塁打は、メジャーリーグのデビューから23試合における日本人選手の最多記録です」と言及。「同じくデビューから23試合時点で6本塁打のショウヘイ・オオタニを3本上回っている」とし、その歴史的なペースに注目した。

デビュー1年目から量産態勢を築く村上。4試合連続本塁打で、早くも2桁本塁打に王手をかけている。



