この記事をまとめると ■日産フェアレディZには7台しか売れなかったといわれる限定車があった ■「Type E」は全日本GT選手権へ参加するためのホモロゲーションモデルだった ■同じ時期に同じ価格で「フェアレディZ S-tune GT」というモデルも販売された

全日本GT選手権のホモロゲーションモデルがあった

「レーシングカーを公道で乗りたい！」……重度のクルマ好きであれば一瞬でも考えたことがあるはず。ない人はこの時点で話は終了なのでまわれ右。

とはいえ、レーシングカーといっても種類はいろいろある。手軽に参加できるジムカーナ用の車両であればナンバー付き車両は多いし、ヤリスカップやGR86/BRZカップ、ロードスターパーティレース用のマシンであれば、ナンバー付き車両であることが条件となっている。この手のモデルなら比較的手を出しやすい。

しかし、ここでいう「レーシングカー」は、やはりモータースポーツの花形、WECやSUPER GT、WRCといった大舞台で活躍する完全なレース用マシンだろう（「公道でF1に乗りたい！」という人はほとんど聞かないのでフォーミュラカーは除外）。いわずもがな、筆者もそのひとりである。

実際レース会場はもちろん、イベントに行けばSUPER GTやWRCなどの車両と同じデカールなどを愛車に貼った、レプリカ車両を見かけることがよくある。

とはいえ、それらはどうやってもレプリカ止まり。たまに本物のGT車両から外されたパーツを流用しているクルマもいるが、それも一部に手を入れる程度が限界だろう。

しかし、そんな「どうしてもレーシングカーに乗りたい！」という人、とくにSUPER GTファンに激推ししたいスペシャルなクルマがかつて日産から出ていたのだ。

それこそが、2004年1月から1カ月の期間限定の受注生産で販売されていた、「フェアレディZ Type E」である。

ではなぜこのクルマがSUPER GTファンに対して激推しなのか。それはこのType Eがもつエクステリアにある。この型のフェアレディZをご存じの方ならすぐわかると思うが、この「Type E」、量産車とは明らかに違うバンパーが取り付けられており、前後のオーバーハングが極端に長いのが最大の特徴だ。

数値にすると、フロントはベース車（バージョンS）と比較して＋180mm、リヤは＋135mmとなる。サイドフィニッシャーも追加され、こちらは＋25mm。とはいえ、なぜこんなにも長くなってしまったのか。そこにはSUPER GTの前進、全日本GT選手権の存在がある。このときの日産は、全日本GT選手権のGT500にいままで投入していたスカイラインGT-R（R34）から、フェアレディZにスイッチした最初のシーズンであった。このタイミングに合わせて登場したホモロゲーションモデルが、この「Type E」であった。

ちなみにホモロゲーションとは、そのレースに出場するために必要な自動車の型式認定のことで、「決まった期間に何台以上つくらないければならない」とか、「1台以上公道を走れるモデル作らないといけない」など、細かいルールがある（レースによって内容は異なる）。

当時の全日本GT選手権のルールでは、「ホモロゲーションを受けた車両（市販車）についていないパーツを使ったら車両規定違反」となっていた。そしてこのZ33は、ベース車が前後オーバーハングを短くしたスタイリッシュなクーペとなっていたせいで、レースで必要なダウンフォースを稼ぐのが困難であったという。そこで、前後のオーバーハングを強引に伸ばしたボディにして、空力（ダウンフォース）を稼げる「Type E」を無理矢理設定して、全日本GT選手権のホモロゲーションを獲得したというのが、「Type E」設定の背景といわれている。レースに勝つためにスカイラインGT-R（R32）を作ったときのように、レースに全力投球した1台だったのだ。

ちなみに「E」には「Extremity（極限、末端）」や「Extended（延長）」という意味が含まれているそう。余談だが、ホンダも2005年にNSX-R GTという、5000万円もする、限定5台中1台しか売れなかった幻のホモロゲーションマシンを市販している（とある大企業の社長が買ったとか）。

売れなすぎて幻の1台に

なお、この「Type E」は、前述の前後バンパーの変更のほかサイドフィニッシャーの追加。車内はオーディオレスで、ミッションは6速MTオンリーの男気仕様。ボディカラーはダイヤモンドシルバー1色のみしか選べなかった。売れる売れないではなく、世に出すことを使命とした異色のモデル。

気になる価格は衝撃的で、前後バンパーの変更がメインでほかは小変更程度だったにもかかわらず、なんと650万円というプライスを掲げていた。いまの新車相場からしたら「そんなもんか」かもしれないが、2004年当時のベースとなったバージョンSは346万5000円であった。エンジンも含め機関部はなにも手が入っていないのに＋300万円、しかもカーボン製パーツなどではないのだから、これはかなり気合いの入った価格だ。

そしてこの「Type E」、いわずもがなほとんど売れず、1カ月でなんと7台程度しか売れなかったそう。全日本GT選手権のホモロゲモデルとして世に出たことにこそ意味のある1台だった。そしてこの「Type E」がホモロゲーションを獲得した全日本GT選手権は、翌2005年より現在の名称であるSUPER GTに変更されている。

最後に面白い話をひとつ。じつはこの「Type E」が設定された同じタイミングで、オーテックジャパン（現NMC）より「フェアレディZ S-tune GT」というモデルも同時に設定されていた。「Type E」のエクステリアはそのままに、こちらは”S-tune”の名が示すとおり、エンジンはカムシャフト、バルブスプリング、コンロッドボルト、エンジンコントロールモジュール（ECM）などを交換し、300馬力を誇るS1エンジンを搭載。

エキゾーストシステムには、スポーツキャタライザーとロングテールタイプの専用ヴェルディナマフラーを採用したほか、サスペンションはS-tune。ブレーキは大径ディスクローターにブレンボのキャリパー、S-tuneブレーキパッド、前後に19インチの鍛造ホイール（LM-GT4）などを装備している、最初からライトチューニングが施された仕様だ。さらに「Type E」とは異なり、角度調整式のリヤウイングまで装備する。また、インテリアにもセミバケットシートやフルスケールメーターも装備。サーキットも日常使いもできるメーカー謹製のコンプリートカーだった。

で、気になる価格だが、この「フェアレディZ S-tune GT」、なんと650万円で販売されていた。「？」とならない人はいないのではないだろうか。こうしてみると、「Type E」が7台しか売れなかったことも理解できる。この7人には「なぜType Eを買ったのか」と問いたいほど。「フェアレディZ S-tune GT」もレアモノではあるが、「Type E」以上の数が世に出たようだ。同じ予算があれば、いわずもがな当然こちらを選ぶだろう。

なお、個人的な体験として、5年ほど前に某オークションサイトでこの「Type E」が即決300万円程度で販売されていた。レーシングカーを公道で乗りたいひとりとしては、当時は経済事情で手が出なかったが、レア度を考慮しても、「無理して買ってもよかったなぁ」と、街でZ33を見かけると思い返す。もちろん、同じ値段でS-tune GTをぶら下げられたらそちらに飛びつくが……。

もし熱烈なSUPER GTファンの方で、「レーシングカーに乗りたい！」と考えているなら、この7台しかないといわれている「Type E」、もしくは「S-tune GT」、ぜひ即決で判子を押して頂きたい。