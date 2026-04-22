猫が「撫でてほしい」と伝えているサイン5選

1.足元に体をこすりつけてくる

猫が飼い主の足元に寄ってきて、頭や脇腹をグイグイと押し当てるようにこすりつけてくるのは、とても親密な愛情表現です。

これは自分のニオイを飼い主に移すことで「大好きな人だよ」とマーキングをしている状態です。

この仕草が見られたら、猫は自分から触れ合う準備ができている証拠なので、優しく声をかけながら背中などを撫でてあげると、さらに信頼関係が深まるでしょう。

2.じっと見つめて「ニャー」と短く鳴く

猫が少し離れた場所からじっとこちらを見つめ、目が合った瞬間に「ニャッ」と短く可愛らしく鳴くのは、飼い主の注意を引こうとするサインです。

野生の世界では視線を合わせることは敵意を意味しますが、飼い猫の場合は「ねえ、遊んで」「撫でて」というおねだりの意味に変わります。

無言で見つめるだけでなく、わざわざ声に出して伝えてくるのは、飼い主を親のように慕っているからです。このサインを見逃さず、優しく応えてあげましょう。

3.お腹を見せてゴロンと転がる

目の前でいきなり仰向けになり、ふわふわのお腹をさらけ出してゴロンと転がる仕草は、最大級の安心感を表しています。

猫にとってお腹は急所であり、敵の前では絶対に隠す場所です。それを見せるということは、飼い主のことを「自分を傷つけない安全な存在」だと100%信じ切っている証拠です。

このとき、お腹を触りたくなりますが、まずは頭や顔まわりを撫でて様子を見ましょう。猫の満足そうな顔が見られるはずですよ。

4.しっぽをピンと立てて近づいてくる

猫がしっぽをまっすぐ垂直に立てて、小走りに近づいてくる姿は、まるでお出迎えをしているような歓迎のサインです。

これは子猫が母猫に甘えるときに見せる行動の名残で、「甘えたい」「構ってほしい」というポジティブな気持ちが溢れ出ています。

しっぽの先が少しだけ揺れているときは、さらにワクワクしている状態です。このタイミングで優しく撫でてあげると、猫はとても満足し、飼い主との時間を心から楽しんでくれます。

5.前足でふみふみと踏む仕草をする

飼い主の膝や柔らかい毛布の上で、前足を交互に動かして「ふみふみ」と揉むような動きをすることがあります。これは赤ちゃんの頃、母猫の母乳を出やすくするために行っていた名残で、本能的にとてもリラックスして幸福な気分に浸っている状態です。

この動きをしているときの猫は、飼い主を本当の親のように思って甘えています。そのままそっと見守るか、喉を鳴らしているようなら、優しくゆっくりと頭を撫でてあげてください。

猫の気持ちを上手に読み取るコツ

猫の気持ちを知るためには、言葉の代わりに全身のパーツをよく観察するようにしましょう。特に「しっぽ」と「耳」は感情がはっきりと出やすい場所です。

しっぽをゆっくり大きく振っているときはリラックスしていますが、パタパタと速く床に叩きつけているときはイライラしている合図です。

また、耳がピンと前を向いていれば機嫌が良いですが、横に寝かせているときは警戒しています。猫の様子をよく見て、今は撫でていい時間なのかを判断してあげましょう。

猫がうっとりする喜ばれる撫で方

猫を撫でるときは「挨拶」から始めるのが鉄則です。いきなり手を出すと驚かせてしまうので、まずは人差し指を猫の鼻先に近づけ、ニオイを嗅がせて安心させてあげましょう。

OKが出たら、猫が自分では毛づくろいしにくい場所、例えば耳の付け根や顎の下、眉間の辺りを指の腹で優しく撫でます。

毛の流れに逆らわず、ゆっくりと撫でてあげると、猫は気持ちよさそうに目を細めます。強い力で押さず、羽毛で触れるような優しさを心がけてください。

ここは注意！撫ですぎや触られたくない場所

猫には「触られると嫌な場所」や「時間の限界」があることを覚えておきましょう。特に足の先やしっぽ、お腹などは敏感な場所なので、初心者のうちは避けるのが無難です。

また、最初は喜んでいても、急に甘噛みをしたり、しっぽを激しく振り始めたりしたら「もう十分」というサインです。これを「愛撫誘発性攻撃行動」と呼びます。

猫が満足して離れようとしたら、追いかけずにそのまま自由にさせてあげることが、猫に嫌われないためのポイントです。

まとめ

猫が送る「撫でて」のサインに気づき、優しく応えてあげることで、愛猫との絆はどんどん強くなります。大切なのは、猫のペースを尊重し、嫌がることはしないという思いやりです。

毎日の触れ合いを通じて、愛猫がどこをどんな風に触られるのが好きかを探ってみてください。飼い主の温かい手は、猫にとって心地よいものになりますよ。