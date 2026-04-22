プロ野球中日の極度の不振にインターネット上で竜党の嘆きが止まらない。

首位ヤクルトとのゲーム差は10ゲーム

中日は2026年4月22日、長野で巨人と対戦し1−2で惜敗した。

試合は、0−0の4回、中日が2死満塁のチャンスで、石伊雄太捕手（25）がレフト前にタイムリーを放ち1点を先制した。

先発の金丸夢斗投手（23）が、6回まで巨人打線を無失点に抑える好投。7回に失策がらみで2点を失うも、金丸は7回を投げ、6安打6奪三振2失点（自責0）と力投した。

打線は5回以降、得点することができず、開幕20試合目にして今季10度目の逆転負けを喫した。

チームは5連敗で、借金は今季ワーストの「12」。勝率はついに2割となり、首位ヤクルトとのゲーム差は10ゲームに広がっている。

プロ2年目・金丸の好投に、打線が応えることができなかった。開幕から何度も繰り返される逆転負けに、インターネット上で竜党から嘆きの声が殺到している。

「1球団だけアマチュアが混じっている感じ...」

Xでは「金丸くんの不憫さと寒さで涙でましたわ」「監督以下、首脳陣を総入れ替えしないと解決しない」「変に期待すると腹が立つ、期待しないのが一番」「金丸、可哀想すぎるよ」「まだ四月なのに5連敗で借金12は流石にさぁ」「そもそも個々のレベルが低すぎる」「1球団だけアマチュアが混じっている感じ...」「シーズン115敗ペース？」「これで中日は5連敗で借金12か1弱だなw」などの声が寄せられている。

今季は開幕から投手陣が不安定で、チーム防御率（4.04）、87失点はリーグワーストだ。投手力に加え、守備の乱れも目立っており、ここまでリーグワーストの13失策を記録している。

スポーツ紙の報道によると、守備の乱れからの敗戦に、井上一樹監督（54）は試合後「ミスをした方が負けるという典型的な試合」と振り返ったという。