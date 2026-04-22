神戸で制作され、欧州各地のフェスティバルで高い評価を得たダンス作品「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」。世界の舞台芸術シーンで注目されている同作が、6月20（土）・21（日）日の両日、神戸文化ホール中ホールで“凱旋（がいせん）”上演される。神戸出身のダンサー森山未來らが驚異的な身体表現で、自然と命の気配を静かに伝える。

「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」（C）Mats Bäcker

本作は、ノルウェー出身の世界的演出・振付家アラン＝ルシアン・オイエンが手がけ、森山未來とアルゼンチン出身のダンサー、ダニエル・プロイエットのために創作された。2024年、神戸での滞在制作（アーティスト・イン・レジデンス）を経て世界初演され、ヴェネツィア・ビエンナーレなど欧州の主要舞台を巡演。身体表現と演劇性を融合させた独自の世界観で数多くの観客を魅了してきた。

舞台は、煙の向こうに揺れる波の絵や、枝や根を思わせる仮面をつけたコーラスの声など、象徴的なイメージで構成される。最小限の動作と沈黙、ささやきが交錯する中、二人の身体が空間に微細な震えを生み出す。人間の呼吸や視線、触れる行為といった生命の根源的な動きが浮かび上がる。

「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」（C）Mats Bäcker

「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」（C）Mats Bäcker

タイトルの「スティル・ライフ（静物）」には、「死につつある自然」という意味も込められる。デジタル社会の中で自然や他者とのつながりを見失いがちな現代に対し、人間と自然の関係を問い直す。オイエンは「私たちは自然とのつながりだけでなく、自分自身とのつながりさえ失いつつある」と語り、内なる自然と外界の両方に向き合うことの重要性を訴える。

神戸公演では地元の合唱団「混声合唱団はもーるKOBE」が参加。上演時間は約70分で、終演後はアフタートークも予定されている。また公演当日は、ロビーに北欧雑貨や焼き菓子などを紹介するミニマーケットも登場する。料金は一般5500円、神戸市内在住・在勤者対象の「神戸割」5000円、25歳以下2500円。問い合わせは神戸文化ホール、078-351-3349。