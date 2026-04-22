「ガチでムリ」異例解雇から4年のグラビア美女、パッツパツデニムのデートコーデに反響
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが21日、自身のInstagramを更新し、グレーのデニムの上下を合わせたカジュアルな私服コーデを公開した。
【写真】椚マイカ、胸元全開放のデニムコーデ ほかかわいい水着姿も（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は英語で「Are we dating？（うちら付き合ってるの？）」とおどけながら、グレーのデニムの上下にサングラスを額に乗せたショットを公開。外食を満喫する姿のほか、夜の路地で笑顔を見せるショットも。
コメント欄には「朝一インスタ開いたらマイカちゃんは最高」「セクシー 可愛い グレーのデニム似合う」「綺麗ですね！」「だ、い、す、き、で、す」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）
【写真】椚マイカ、胸元全開放のデニムコーデ ほかかわいい水着姿も（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
コメント欄には「朝一インスタ開いたらマイカちゃんは最高」「セクシー 可愛い グレーのデニム似合う」「綺麗ですね！」「だ、い、す、き、で、す」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）