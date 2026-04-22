パペットスンスンの録り下ろしボイスも “しゃべるスンスングッズ”がかわいさ満点のくじに
総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」が、Happyくじに初登場する。5月29日から、セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、ゆめタウンで順次発売予定で、録り下ろしボイスを搭載した限定アイテムなどがラインアップされる。
【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ
今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞「パペットスンスンおしゃべりぬいぐるみ」は全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など全10種類のボイスを楽しめる。さらにLAST賞「パペットスンスンクロック」は、窓から揺れるスンスンが顔を出し、午前9時、正午、午後3時、午後6時の1日4回、録り下ろしボイスで時刻を知らせる仕様となっている。
A賞には全10種の「おしゃべりフィギュア」、B賞には全5種の「あいづちぬいぐるみ」を用意。スンスンだけでなく、ノンノンやゾンゾンも登場し、ボタン操作やお腹を押すことで音声が流れる仕掛けとなっている。日常使いできるアイテムとして、C賞のキャニスターやE賞のジッパーバッグ、コレクション性の高いF賞アクリルスタンドなども展開。D賞の絵あわせカードやG賞フードピック、H賞ステッカーセットなど、遊び心のあるグッズもそろう。
パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」を舞台に、6才のスンスンと仲間たちの日常を描くコンテンツで、SNSを中心に人気を拡大してきた。今回のくじでは、その世界観を体感できる多彩な商品がそろい、ファン必見の内容となっている。
■Happyくじ「パペットスンスン」ラインナップ
・SP賞パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]
いつでもスンスンと一緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみ。手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様。
・LAST賞パペットスンスン クロック[全1種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計。
・A賞パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化！ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。
・B賞パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。
・C賞パペットスンスン キャニスター［全6種]
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい、小物をかわいく収納！
・D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード！いろんな表情のスンスンを楽しめる！
・E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット！サイズ違いで収納や小物整理に便利。
・F賞パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。
・G賞パペットスンスン フードピック［全4種]
スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット！お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩る。
・H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]
色々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい！
【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ
今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞「パペットスンスンおしゃべりぬいぐるみ」は全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など全10種類のボイスを楽しめる。さらにLAST賞「パペットスンスンクロック」は、窓から揺れるスンスンが顔を出し、午前9時、正午、午後3時、午後6時の1日4回、録り下ろしボイスで時刻を知らせる仕様となっている。
パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」を舞台に、6才のスンスンと仲間たちの日常を描くコンテンツで、SNSを中心に人気を拡大してきた。今回のくじでは、その世界観を体感できる多彩な商品がそろい、ファン必見の内容となっている。
■Happyくじ「パペットスンスン」ラインナップ
・SP賞パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]
いつでもスンスンと一緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみ。手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様。
・LAST賞パペットスンスン クロック[全1種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計。
・A賞パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化！ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。
・B賞パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。
・C賞パペットスンスン キャニスター［全6種]
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい、小物をかわいく収納！
・D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード！いろんな表情のスンスンを楽しめる！
・E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット！サイズ違いで収納や小物整理に便利。
・F賞パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。
・G賞パペットスンスン フードピック［全4種]
スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット！お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩る。
・H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]
色々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい！