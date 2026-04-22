☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、ヤクルト＝山野

ヤクルトの予告先発は山野。今年は３試合に先発して３勝をマークしている。無傷の４連勝となれば、チームでは２１年に開幕から７連勝の今野龍太以来だが、こちらは全てリリーフで記録。先発した試合で開幕４連勝なら、２０年に４連勝のスアレス以来になる。

もっとも、２０年のスアレスは開幕から○○−−○○●。勝敗なしの２試合を挟み４連勝だった。ヤクルトの投手で登板した４試合に全て勝利の４連勝となれば、１５年に６戦６勝の山中浩史以来、１１年ぶりだ。

広島戦は今シーズン初登板。過去６試合の対戦では１勝１敗の防御率６・９５ながら、マツダでの２試合はリリーフ、先発が各１試合で勝敗なし。４回２／３を１失点（自責点０）の防御率０・００。この球場での初勝利と開幕４連勝を狙う。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１８：００・前橋）巨人＝竹丸、中日＝桜井

☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝竹田、阪神＝茨木

☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、楽天＝古謝

☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、ソフトバンク＝大関

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、オリックス＝曽谷