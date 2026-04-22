アミューズ発のボーイズグループ・The Right Light、3rd配信シングルリリース決定
アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、5月22日に3rd配信シングル「Crush On You」をリリースすることが決定した。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
今作はデビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」とは大きく印象が変わり、アップテンポで爽やかな曲調で、思わずリズムに乗りたくなるようなグルーヴ感のある楽曲となっている。振り付けもより一層激しい、The Right Light初のダンスナンバーだ。
今年は多数のイベントに参加し着実にファンの心をつかんできたThe Right Lightだが、5月31日に開催されるTOKYO FM Presents『CC（Cultural×Crossroads）』への出演も決定している。
また、メキシカンファストフード「Taco Bell」とのスペシャルコラボメニューも販売中。メンバーは開発段階から積極的に参加し、コラボメニュー販売にともない、2月、3月に開催した1日店長イベントでは店内に収まりきらないほどの客が訪れた。
各メンバーの個人活動では、西浦心乃助が昨年映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。今年も主要人物として出演する作品が決定しており、早くも映像作品において存在感を示している。
松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである、1月クール『DREAM STAGE』（TBS）にレギュラー出演した。K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
今作はデビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」とは大きく印象が変わり、アップテンポで爽やかな曲調で、思わずリズムに乗りたくなるようなグルーヴ感のある楽曲となっている。振り付けもより一層激しい、The Right Light初のダンスナンバーだ。
また、メキシカンファストフード「Taco Bell」とのスペシャルコラボメニューも販売中。メンバーは開発段階から積極的に参加し、コラボメニュー販売にともない、2月、3月に開催した1日店長イベントでは店内に収まりきらないほどの客が訪れた。
各メンバーの個人活動では、西浦心乃助が昨年映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。今年も主要人物として出演する作品が決定しており、早くも映像作品において存在感を示している。
松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである、1月クール『DREAM STAGE』（TBS）にレギュラー出演した。K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。