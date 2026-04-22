元ＡＫＢメンバーと交際中のイケメン格闘家が、沖縄での２ショットを披露した。

２２日までにインスタグラムを更新し「沖縄の写真ありすぎる…」と旅行の様子をアップしたのは、元ＡＫＢ４８永尾まりや。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で出会ったプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）と恩納村のオーシャンビューホテルを楽しむ姿などを掲載した。

白鳥も自身のＳＮＳで「７年ぶりの沖縄（宮古島除いて）」と２人のラブラブな姿を投稿。フォロワーは「ツーショット可愛いしほんまにお似合いすぎます」「末永くお幸せに」「２ショット可愛い 見てるこっちまで幸せになれるよ〜」「ずっと仲良く結婚してほしい！」「芸能人で一番の推しカップル」と温かく見守った。

永尾は２００９年の第９期ＡＫＢ４８オーディションに合格。１３年のシングル「さよならクロール」でシングル表題曲初の選抜入りを果たすなど人気メンバーとして活躍した。１６年のグループ卒業後は女優やモデルとして活動している。今月１日にＳＮＳで「ＡＢＥＭＡ『ラブパワーキングダム２』最終回配信されました！モテる為、Ｎｏ．１を目指して飛び込んだこの番組で、私にとって大切な存在に出会うことができました」と交際を公表した。