高橋愛、新作映画でまさかの発見を告白「婚姻届を出した場所」 夫・あべこうじに“あーん”も
元モーニング娘。でタレントの高橋愛、夫でお笑い芸人のあべこうじが22日、都内で行われた“笑顔花咲く横浜感謝祭”『ハマフェスY167』開催記念発表会に登壇。横浜を舞台にした映画『ラプソディ・ラプソディ』で発見したことを明かした。
【写真】ラブラブ…集合写真時もあべこうじの腕にくっつく高橋愛
『ハマフェスY167』では、高橋はダンスボーカルユニット・GOKI-GENsとしてメインステージにライブ出演、横浜出身のあべは「夢の街絵画コンテスト」でステージMCを務める。横浜食材を使用したカレー「ハマフェスカレー」として、横浜産のじゃがいもを使ったカレーパン「ハマるひとくちポテカレー」「ハマベジポットカレー」を試食するパートでは、高橋は流れを無視して、マイペースにあべに「あーん」とにっこり。変わらぬラブラブぶりを見せた。
また、俳優の利重剛が監督・脚本を務めた横浜を舞台した映画『ラプソディ・ラプソディ』が5月1日に公開される。本作は主人公が知らぬ間に入籍していることに区役所で気づく、というところから物語が始まる。観た感想を聞かれると、高橋は「区役所は、実は私たちが婚姻届を出した場所」とまさかの発見を告白。あべも「見たことあるなって」とうなずき、高橋は「ぜひ見てほしいな」と声を弾ませた。
最後の質疑応答では、さらに横浜市中区役所だったということを明かした2人。あべは2014年の2月14日に提出したことを振り返り、「（ハマフェス）Y155だったんですけれども、愛の親善大使というものに任命していただくという流れに乗っかった」とにんまり。「（その日は）大雪で。記者の方たちがなんでこんな日にやるんだって言ってた」とボヤき笑いを誘った。
『ハマフェスY167』は、横浜の開港記念月間に合わせた集客イベントで、開港150周年の翌年にあたる2010年に別名称で初開催され、開港200周年までの継続を目指す。今年は5月30日、31日に神奈川・山下公園を主会場に開催し、無料の野外ライブやイベントなど、多彩な企画を打ち出し港町の魅力を発信する。
会見にはほかに、横山剣、Crystal Kay、利重、はっしー、高橋優斗（※高＝はしごだか）が出席した。
【写真】ラブラブ…集合写真時もあべこうじの腕にくっつく高橋愛
『ハマフェスY167』では、高橋はダンスボーカルユニット・GOKI-GENsとしてメインステージにライブ出演、横浜出身のあべは「夢の街絵画コンテスト」でステージMCを務める。横浜食材を使用したカレー「ハマフェスカレー」として、横浜産のじゃがいもを使ったカレーパン「ハマるひとくちポテカレー」「ハマベジポットカレー」を試食するパートでは、高橋は流れを無視して、マイペースにあべに「あーん」とにっこり。変わらぬラブラブぶりを見せた。
最後の質疑応答では、さらに横浜市中区役所だったということを明かした2人。あべは2014年の2月14日に提出したことを振り返り、「（ハマフェス）Y155だったんですけれども、愛の親善大使というものに任命していただくという流れに乗っかった」とにんまり。「（その日は）大雪で。記者の方たちがなんでこんな日にやるんだって言ってた」とボヤき笑いを誘った。
『ハマフェスY167』は、横浜の開港記念月間に合わせた集客イベントで、開港150周年の翌年にあたる2010年に別名称で初開催され、開港200周年までの継続を目指す。今年は5月30日、31日に神奈川・山下公園を主会場に開催し、無料の野外ライブやイベントなど、多彩な企画を打ち出し港町の魅力を発信する。
会見にはほかに、横山剣、Crystal Kay、利重、はっしー、高橋優斗（※高＝はしごだか）が出席した。