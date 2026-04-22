ダウンタウンの浜田雅功（62）がトップアスリートの人間ドラマに迫るテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）が5月17日にスタートする。浜田にとって、テレビ朝日の冠番組は「浜ちゃんのこれが聖地や！」（2000年7月）以来、26年ぶりとなる。

番組ではゲストが自身の幸福度を可視化した幸福度グラフを作成。テレビ朝日の膨大な貴重映像をひもときながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた悔しさなどに迫る。浜田は「今まで、たくさんのアスリートと番組をやってきましたが、こうして個人に対して深掘りしていくのは初めて。とても楽しかったです。『なるほど、この時期にこういうことがあったのね』と知ることができたのは、新鮮でしたね」と収録を振り返った。

第1回ゲストには、元プロ野球選手の古田敦也氏（60）と元プロゴルファーの宮里藍氏（40）が登場する。

番組では10年以上「芸能人格付けチェック」でタッグを組むヒロド歩美アナウンサー（34）も出演。ゲストの関係者、指導者、仲間、ライバルなどへの聞き込みを担当する。

番組にはスポーツ総合誌「Sports Graphic Number」も協力し、ゲスト本人でさえ忘れていたような情報を入手し、トークの奥行きを広げる。23日発売の誌面からは、浜田による新対談連載「浜田雅功Next Step アスリートはどう生きるか」もスタートする。

浜田は「僕はアスリートの方々の人となりを伝える役割だと思っています。ここまでひとりの人生にフォーカスすることは、これまでなかった！会ったことがある人でも、会ったことがない人でも…誰が来られてもいろいろお話を聞きたいので楽しみにしています」と期待を寄せた。