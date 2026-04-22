細い柱の裏で伏せながら、完全に隠れているつもりになっている末っ子ウルフドッグさん。それに気付いた兄犬が見せた『神対応』が人間すぎると話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、優しさに溢れたその光景は記事執筆時点で2.6万件を超えて表示されており、ほっこりと笑顔を届けることとなったのでした。

【動画：細い柱で隠れている弟犬→兄犬が探しに来ると『丸見え』で…空気を読んで見せた『まさかの神対応』】

『隠れているつもり』で待ち構える末っ子狼犬

Xアカウント『@SakiNana420』に投稿されたのは、ウルフドッグ「イブキ」くんと「ムギ」くんのお姿。

この日も自由にのびのびと過ごしていたというイブキくんは、柱の裏に隠れて大好きなお兄ちゃんであるムギくんを待ち構えることにしたのだといいます。

兄犬が見せた『まさかの神対応』に反響

とはいえ、イブキくんが隠れ場所に選んだ柱はあまりにも細く、その大きく立派な凛々しいお姿を隠すには…あまりにも心もとないものだった模様。

つまり、どの角度から見ても『丸見え』状態の姿になってしまったというイブキくん。

しかし、完全に隠れられていると思い込み、今か今かとその瞬間を待ち構えていたイブキくんを見たムギくんは…なんと『見えていないフリ』という神対応を見せてくれたのだそう。

あえてイブキくんが居ない方向へと視線を巡らせて『あれ？イブキはどこだろうな～』なんて声が聞こえてきそうな振る舞いを見せたというムギくん。

それは、小さな子どものかくれんぼに付き合っているかのようであまりにも尊く、微笑ましいものだったといいます。

飼い主さんには『ただイブキは本気で隠れてそうな所が少し不安だな』と、ツッコまれてしまうこととなったものの、迫力のある美貌の持ち主であるウルフドッグ兄弟のお茶目で尊いやり取りは、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

迫力満点の美貌！大家族の日常

イブキくんとムギくんには、ホワイトシェパードの「サキ」ちゃんやブラックシェパードの「ナナ」ちゃんというお姉さんたち、そしてお空組の先輩たちの存在があります。

飼い主さんが用意してくれた最高の環境でのびのびと幸せに暮らされています。その迫力満点な日常は日々多くのユーザーに大型犬・超大型犬の魅力や笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@SakiNana420」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。