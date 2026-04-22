あからさまに嫌そうな顔をする柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破し、「納得いってなくて草」「笑っちゃいました」「キャッツアイに出演決定」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に『新しい服』を着せてみた結果→思った以上にピチピチで…まさかの『キャッツアイ化』】

思った以上にピチピチで…

TikTokアカウント「maron9500.2022」の投稿主さんは、柴犬の『まろん』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、まろんちゃんのために新しい服を買ってきたのだそう。毛が抜け落ちないように、体にフィットするタイプの長袖服を選んだといいます。色は、オシャレなビビッドピンク！

早速着せてみましたが、想定していた以上に作りが細身だったよう。普段はふわふわの毛並みが可愛いまろんちゃんが、ピチピチのタイトな姿になってしまったのでした。細身なシルエットの影響で、いつもより脚長なスタイルにもなったといいます。

キャッツアイみたいな姿に！？

新しい服を着たまろんちゃんは、まるで「キャッツアイ」のよう。しかし、本人はあまり好みではないようで、眉を寄せて嫌そうな顔をしていたとか。あまりに普段と違う姿に、驚いてしまったのかもしれません。

また、まろんちゃんは、どれだけ声をかけても微動だにしなくなってしまったといいます。オヤツを出して見せても、不満そうな表情で固まるだけ…。身に付けるものには拘りたい派！？のまろんちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ため息つきそうw」「ぴっちぴちの全身タイツ(笑)」「めちゃ似合っててかわいいよ～！！」など沢山の反響がありました。

オシャレ犬のまろんちゃん

まろんちゃんは、普段からとってもオシャレなわんこだといいます。ピチピチの服はお気に召さなかったものの、着物やモコモコの服を着せたときは、とっても満足気だったとか。まろんちゃんは、体のラインを拾わないコーディネートが好みなのかもしれません。

子犬期から服に慣れさせているため、普段はノリノリで服を着てくれるそう。また、女の子のため、可愛らしい印象のピンクを選ぶことが多いといいます。わんことは思えないほど衣装持ちのまろんちゃん、これからも、素敵な服にたくさん挑戦してほしいものですね！

TikTokアカウント「maron9500.2022」には、まろんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「maron9500.2022」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。