サムスン電子は、20世紀スタジオ製作の映画「プラダを着た悪魔2」の劇場公開を記念し、「Galaxy S26 Ultra」を用いたグローバルコラボレーションを開始したと発表した。

コラボの一環として、ヘレン・J・シェン演じるジンが登場するCMを公開した。3月発売の新型スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」で利用できる「かこって検索」を活用し、ミランダ・プリーストリーからの急な要求を解決するストーリーとなっている。

【The Devil Wears Prada 2 | Galaxy S26 Ultra | Samsung】

また、ワールドプレミアのレッドカーペットではセレブたちの姿をGalaxy S26 Ultraで撮影し、「RunwayCam #withGalaxy」としてYouTubeに投稿した。

【Helen J Shen's Runway Cam by Samsung Galaxy at The Devil Wears Prada 2 World Premiere】【Samsung Galaxy S26 Ultra - Winnie Harlow】

ワールドプレミアの撮影イベントには、Galaxy S26 Ultraユーザーであり「プラダを着た悪魔」のファンだというインフルエンサーのHaley Kalilも参加。また、プレミア上映会に向けて「かこって検索」を用いて準備した様子をInstagramに投稿した。