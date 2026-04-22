「俺たちの村上宗隆」が衝撃の9号ソロで“驚異”の63発ペース…「4試合連発は凄すぎて草」日本出身選手3人目の快挙

村上宗隆が4試合連発の9号ソロを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月21日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、第2打席で4試合連発となる9号ソロを放った。

【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放った

17日のアスレチックス戦から3試合連続の一発を放ったが、この試合でも豪快に右翼席へ放り込んだ。日本出身選手の4試合連続本塁打はドジャースの大谷翔平、カブスの鈴木誠也に次いで3人目。シーズンに換算すると驚異の63発ペースとなっている。

SNS上では「村上宗隆エグいわ！」「俺たちの村上宗隆」「村上！！！4試合連発は凄すぎて草」「村上宗隆毎日ホームラン打て」「村上が止まらない」「とにかく鳥肌が止まらない！」と、日本のファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]