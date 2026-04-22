借金「12」の歴史的低迷…今の中日に多くは願わない 必要なのは声援に応える“思い切り”
金丸の力投も実らず…中日の借金は12に膨らんだ(C)産経新聞社
復調の兆しは未だ見えない。
中日は4月21日の巨人戦（長野）で1-2と敗れた。これで今季は4勝16敗の借金「12」に落ち込み、20試合終了時の球団ワースト記録（1980年）に並んでいる。
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先発の金丸夢斗は豊橋での前回登板（広島戦）で今季初勝利を挙げ、勢いそのままに序盤から凡打の山を築く。時折不運な安打で得点圏に走者を出すも、失点は許さない。ボールの質も問題なく、速球のスピードは150キロに届き、スライダーやスプリットのキレも十分だった。
打線は4回に石伊雄太の適時打で援護。あとはどこまでリードを保てるかだったが……落とし穴は7回に訪れた。
先頭・大城卓三の内野ゴロで、一塁手のジェイソン・ボスラーがベースカバーの金丸に悪送球。続く小濱佑斗のバスターを遊撃手・村松開人が抑えるまでは良かったが、再び一塁へ悪送球。無死二、三塁となり、平山功太に逆転の2点適時打を浴びた。
金丸は8回に代打を出されて降板。7回6安打2失点6奪三振、四死球と自責点は0だった。降板後のコメントも「悔しいです…」の一言だけ。試合はそのまま敗れ、金丸に敗戦投手が付いた。
中継していた『日テレジータス』の解説・阿波野秀幸氏は、金丸について「反省することはないと思います」と言及していた。確かに、投球内容に関しては文句のつけようがない。被安打6のうち、内野安打が4本。2回の大城の三塁打は薄暮で野手が打球を見失ったもので、本来なら平凡なフライアウト。平山の適時打も内野が前進守備を敷いた間をゴロで抜けている。
これだけの投球をしても勝てないのが野球。そういうふうに言えば簡単で、呑み込めるかもしれないが、いかんせん開幕から1か月近く経ってもチームに上昇の気配が感じられないのは気がかりだ。
ウィークポイントとされた救援陣の崩壊、主力野手の相次ぐ離脱──。理由を挙げればキリがない。それでもシーズンは続く。22日は前橋に移しての巨人戦、24日からは本拠地に戻ってのヤクルト3連戦が控える。
スタンドを埋めて声援を送る竜党のためにも、今できる全力を出す、思い切ったプレー・采配をする。それだけでいい。歴史的な低迷で負けが込んでいるのだから、多くは願わない。今は一歩ずつ立て直していくしかない。
[文：尾張はじめ]