◇MLB ホワイトソックス-ダイヤモンドバックス(日本時間22日、チェイス・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手がダイヤモンドバックス戦に「2番・ファースト」でスタメン出場し、第2打席で4試合連続となる9号ソロを放ち、チームの大量リードに貢献しています。

第1打席でサードへの内野安打を記録していた村上選手。4点リードで迎えた2回、2アウトで第2打席をむかえると、相手先発メリル・ケリー投手の4球目、チェンジアップを強振。打球はライトスタンドへ打った瞬間確信、飛距離約129メートルの豪快ソロとなりました。

これで4試合連続の本塁打となった村上選手。ア・リーグの本塁打ランキングではアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)と並び2位タイ。10本のヨルダン・アルバレス選手(アストロズ)まで1本差と迫っています。両リーグ通じても2位タイの本数となっています。

なお、チームはこの回、村上選手を含め3者連続のソロが飛び出すなど、2回までに7点を奪い試合を優位に進めています。