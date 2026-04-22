AAA與真司郎・宇野実彩子、同時に新ヘア初公開 與は「6〜7年ぶり」ブロンドに・宇野は美スタイル際立つドレス姿
【モデルプレス＝2026/04/22】AAAの與真司郎と宇野実彩子が22日、都内にて開催された「サロン専売品『&honey Professional』誕生記念発表会」に出席。新ヘアを初公開した。
【写真】AAAメンバー「6〜7年ぶりくらい」大胆イメチェン
ブロンドにイメージチェンジした姿を「メディア初公開」とソロツアーを控え、新たな姿に変化したと明かした與。宇野から「超久しぶりだよね？」と聞かれると、與は「6〜7年ぶりくらいにブリーチしてやっぱり傷むじゃないですか。この商品を使ったら全然傷まなくて」と早速効果を実感していた。
またダークトーンにイメージチェンジした宇野は、美しいボディラインが際立つ純白のワンショルダードレスに身を包んで登場。トリートメント前のブースターはトリートメントの効果をより高めてくれる」と話し、「最近なんか潤っているなという感じがしています」と笑顔を浮かべていた。（modelpress編集部）
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【写真】AAAメンバー「6〜7年ぶりくらい」大胆イメチェン
◆與真司郎、イメチェン初公開
ブロンドにイメージチェンジした姿を「メディア初公開」とソロツアーを控え、新たな姿に変化したと明かした與。宇野から「超久しぶりだよね？」と聞かれると、與は「6〜7年ぶりくらいにブリーチしてやっぱり傷むじゃないですか。この商品を使ったら全然傷まなくて」と早速効果を実感していた。
◆宇野実彩子、ドレス姿輝く
またダークトーンにイメージチェンジした宇野は、美しいボディラインが際立つ純白のワンショルダードレスに身を包んで登場。トリートメント前のブースターはトリートメントの効果をより高めてくれる」と話し、「最近なんか潤っているなという感じがしています」と笑顔を浮かべていた。（modelpress編集部）
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