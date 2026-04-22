【魚べい・元気寿司】『極旨祭』 本鮪大とろやうに海苔包みなど贅沢ネタ展開 / ご当地グルメやスイーツもラインアップ
寿司チェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Conceptsは、4月21日(火)から、全国の「魚べい」と「元気寿司」で“もっと、お寿司が好きになる春。”をテーマにした『極旨祭』を開催中だ。「本鮪大とろ」や「うに海苔包み」などの人気ネタをはじめ、多彩なメニューを取りそろえる。
脂の甘みが魅力の「本鮪大とろ」や、国産海苔とともに濃厚な味わいが楽しめる「うに海苔包み」などを展開。さらに、「牡蠣フライ海苔包み」や「大分風とり天」「仙台牛ローストビーフにぎり」、スイーツでは「レモンショートケーキ」、「ザクザクオレンジパフェ」など、ご当地グルメも含めた幅広いラインアップを用意する。
【フェアラインアップを画像で見る】牡蠣フライ、うに、とり天、ローストビーフ、レモンショートケーキ、オレンジパフェの画像はこちら〈フェアメニューラインアップ〉
◆牡蠣フライ海苔包み
価格:税込132円
◆うに海苔包み
価格:税込165円
◆大分風とり天
価格:税込165円
◆本鮪大とろ
価格:税込275円
◆仙台牛ローストビーフにぎり
価格:税込275円〈デザートメニュー〉
◆レモンショートケーキ
価格:税込319円
◆ザクザクオレンジパフェ
価格:税込385円
※魚べいのみの販売
期間：2026年4月21日(火)〜なくなり次第終了
対象店舗：
全国の魚べい、元気寿司
※価格は店舗により異なる場合がある。