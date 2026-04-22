【魚べい・元気寿司】『極旨祭』　本鮪大とろやうに海苔包みなど贅沢ネタ展開 / ご当地グルメやスイーツもラインアップ

寿司チェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Conceptsは、4月21日(火)から、全国の「魚べい」と「元気寿司」で“もっと、お寿司が好きになる春。”をテーマにした『極旨祭』を開催中だ。「本鮪大とろ」や「うに海苔包み」などの人気ネタをはじめ、多彩なメニューを取りそろえる。

脂の甘みが魅力の「本鮪大とろ」や、国産海苔とともに濃厚な味わいが楽しめる「うに海苔包み」などを展開。さらに、「牡蠣フライ海苔包み」や「大分風とり天」「仙台牛ローストビーフにぎり」、スイーツでは「レモンショートケーキ」、「ザクザクオレンジパフェ」など、ご当地グルメも含めた幅広いラインアップを用意する。

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〈フェアメニューラインアップ〉

◆牡蠣フライ海苔包み

価格:税込132円

◆うに海苔包み

価格:税込165円

◆大分風とり天

価格:税込165円

◆本鮪大とろ

価格:税込275円

◆仙台牛ローストビーフにぎり

価格:税込275円

〈デザートメニュー〉

◆レモンショートケーキ

価格:税込319円

◆ザクザクオレンジパフェ

価格:税込385円

※魚べいのみの販売

〈開催概要〉

期間：2026年4月21日(火)〜なくなり次第終了

対象店舗：

全国の魚べい、元気寿司

※価格は店舗により異なる場合がある。