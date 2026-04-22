【トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック】 4月30日 予約開始 6月中旬 発売予定 価格：3,520円 【トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック】 5月29日 予約開始 7月中旬 発売予定 価格：4,180円

タカラトミーは、「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」と「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」をそれぞれ6月中旬、7月中旬に発売する。

本商品は玩具シリーズ「特装合体ロボ ジョブレイバー」と「ガリガリ君」、「ハローキティ」とのコラボレーション商品。

「ガリガリ君」とコラボレーションした「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」は実在のガリガリ君輸送トラックと、アイスジョブロイド：soda(ソーダ)が特装合体して「アイスブレイバー ガリガリ君輸送トラック」が完成する。大型の剣と盾になるアイス型武器を装備し、武器のスティックが“当たり”ならアイス型武器がもう1セット入っている。

「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」は「ハローキティ」が社長を務めるハッピーとりんごを届ける運送会社「ハローキティ エクスプレス」のトラックと、運送ジョブロイド：RIBON(リボン)が特装合体し、ハローキティマスクを付けた「キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」が完成する。

また、玩具の発売時期にあわせて、各コラボジョブレイバーは2026年3月からタカラトミー公式YouTubeチャンネルで配信中のWEBアニメの新ストーリーにも登場（6月以降）を予定している。新ストーリーは、警視庁交通安全部が監修した交通安全クイズを組み込んだ新構成で、楽しみながら交通安全を学んでほしいという、車のアソビを提供する「トミカ」の想いを込められている。

トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック

4月30日 予約開始

6月中旬 発売予定

価格：3,520円

トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック

5月29日 予約開始

7月中旬 発売予定

価格：4,180円

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