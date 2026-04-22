今日22日(水)から2026年の「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の運用が始まります。これから本格的に暑くなってくる季節ですが、まだ体が暑さに慣れていないため、今のうちから暑さに備えて体づくりを行いましょう。

熱中症警戒アラート 今日から運用開始

今年も4月のうちから最高気温が25℃以上の夏日の所が増えてきて、夏を前に度々汗ばむ陽気となっています。30℃近くまで上がる日もあり、いよいよ暑さに注意が必要な時期に入ってきました。





気象庁と環境省は、暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促す「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」について、今日4月22日(水)から10月21日(水)までの間、運用を行います。

どんな情報?

熱中症警戒アラートは、熱中症を予防することを目的に、環境省と気象庁が共同で発表して、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情報です。



熱中症警戒アラートを発表する基準は「暑さ指数(WBGT)」です。暑さ指数は「気温」「湿度」「輻射熱(地面や建物・体から出る熱で、温度が高い物からはたくさん出ます)」を取り入れた、暑さの厳しさを表す指標です。この暑さ指数が、全国を58に分けた府県予報区等のどこかの地点で、「33」以上と予想した場合、熱中症警戒アラートが発表されます。



また、環境省では、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」を発表します。

今年からその基準を一部変更し、標高が高い地域などを除いた、都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点において、翌日の暑さ指数が35以上となることが予想される場合に発表されることになりました。

体が暑さに慣れるために日常生活でできること

熱中症の予防には、暑くなる前から、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安とし

ては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内

の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりし

ないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日

程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に

は十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。

目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。