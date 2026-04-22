ホルムズ海峡問題で「化石燃料頼みから再生可能エネルギーへ」が再注目。地震と豪雨で被災した輪島で起こる洋上風力のパワー

アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃とホルムズ海峡の問題で、化石燃料に頼ったエネルギーの危険性を実感している人は多いはずだ。日本では、再生可能エネルギーに「逆風」が吹いていた。しかし、2025年8月に大手商社が撤退する一方で、2026年1月には五島の浮体式洋上ウィンドファームが運転を開始した。化石燃料に頼らず、脱炭素にも資するクリーンエネルギーを、地方創生と結びつけながら広げようとする動きに、改めて注目が集まっている。

では、環境にも地元にも配慮しながら再生可能エネルギーを増やすために必要なことは何か。長く再生可能エネルギーの現場を取材してきたテレビ朝日取材班の特番について、ライターの中田真弥さんが見た「可能性」は。

逆風だけじゃなかった

2025年8月27日、三菱商事らが洋上風力事業からの撤退を発表した。政府による日本の大型洋上風力の第1弾だった開発案件で、日本の再生可能エネルギー（再エネ）の拡大に向けて大きな期待が寄せられていた。その分、この撤退は「三菱ショック」などと波紋が広がった。

北海道・釧路湿原周辺をはじめとしたメガソーラーをめぐっては、自然環境や生態系への悪影響に懸念の声が広がり、9月17日には10キロワット以上の事業用太陽光発電施設の設置を許可制とする条例が釧路市議会で可決された。行き過ぎた開発を止める目的だ。10月4日開票予定の自民党総裁選でも、太陽光発電の拡大に歯止めをかけるような議論が展開された。気候変動の影響も考えられる豪雪の中、2026年2月8日に行われた衆議院議員選挙では、高市早苗総理率いる自民党が大勝した。果たして気候変動の問題をどう進めていくのかも注目される。

風力や太陽光などの再生可能エネルギーが拡大する背景には、気候変動がある。史上最も暑い夏を3年連続で更新した日本。気象庁は会見で、地球温暖化がなければこの高温は「ほぼ発生しえなかった」と指摘するなど、日本にも温暖化など気候変動の影響が既に出ている。

気候変動を食い止めるためには、その原因となる温室効果ガスを大量に排出する化石燃料から、利用時に温室効果ガスを排出しない再エネへの転換を急ぐ必要がある。とはいえ、乱開発などによって貴重な自然や生態系に悪影響があっては本末転倒だ。

自然や地域と共生してこそ、再生可能エネルギーの良さが発揮される。そう改めて実感できたのが、テレビ朝日の特番「4人のおじい奮闘記！〜輪島 スコットランド 希望をつなぐ風」だった。

特番では、日本で再生可能エネルギーに「希望の風」も吹いていることがわかる。

「自分にとって何の得もないけど、次世代のために」

「もうダメだ」ーー2024年、石川県能登半島を地震と豪雨が襲った。変わり果てた輪島の姿を目前に、浮体式洋上風力のプロジェクトを諦めかけた。

そんなメンバーに、同じチームの佐藤義久さんは電話越しにこう告げた。

「何言ってるんですか。今こそ『復興風力』をやりましょう」

2025年9月28日、東京・渋谷で開催されたイベント「みんなでつくろう再エネの日！2025」では、テレビ朝日の特番「4人のおじい奮闘記！〜輪島 スコットランド 希望をつなぐ風」のパブリックビューイングが行われた。番組を手がけた山口豊アナウンサーは、米国ボストンから「今年のテーマは地域と共生する再エネです」とメッセージを送り、観客は大画面に見入った。

輪島の海と風を活用した「世界一の浮体式洋上風力」で輪島の復興を目指すのは、輪島に住む4人。建設業に携わる竹林耿郎さん（85）、二俣馨さん（78）、刀禰芳昭さん（75）が立ち上がり、大手電機メーカーや大学で浮体式洋上風力を研究してきた佐藤義久さん（75）を仲間に引き入れ、「輪島の4G（じい）」として動き出した（年齢は放送当時）。

洋上風力の部品点数は自動車産業並みに多いとされ、部品の製造やメンテナンスなどで雇用を生み出し、人口減少を食い止めることが期待されている。実際に昨年の同シリーズの特番で紹介された長崎県五島市では、浮体式洋上風力による経済波及効果は約40億円といわれ、人口流出に歯止めがかかっているという。

輪島の浮体式洋上風力は2036年に運転開始を目指すというが、その時4人は全員80代以上。佐藤さんが「これをやっているのは自分にとって何の得もないこと。死んじゃうんだから（笑）輪島の次の世代のために新しい魅力ある輪島を作らなきゃってことでやってる」と語った姿が印象的だった。

希望のバトンがつながっている

番組では再エネほぼ100%のスコットランドの浮体式洋上風力へ輪島の4人が訪れるのがメインストーリーだが、私が注目したのは、その前に輪島の4人が五島を訪れていることだった。

パブリックビューイングに参加していた、五島の浮体式洋上風力に携わる戸田建設の佐藤洋人さんに聞くと、輪島と五島が密につながるのに、テレビ朝日の特番も影響しているという。

「点の状態だったものが、取材をきっかけにつながっている一面もあるんです」と語る佐藤さん。報道をきっかけとして現場がつながり、プロジェクトが前進することは、メディアが「伝える」だけにとどまらない役割を体現しているようで意義深く感じる。

番組を見た佐藤さんは、「やっぱり地域ごとに原動力というか、『大義』になるものがあると思います」と感慨深い様子で話した。

「五島は離島という土地柄、若い人が本土に渡って帰らず人口が減り、高齢化が進む課題があります。産業を新しく生み出さなきゃいけないという中で、風車が産業を生みました。番組では輪島は『復興』という大義のもと、皆さんの意識が一つになっていくのを感じました」

また、浮体式洋上風力の風車は陸地から離れた沖合に設置できるため振動や騒音などの問題もなく、五島の住民とちょうどいい「距離感」で地域活性化のシンボルになっているという。「輪島でも『復興のシンボル』にもなりうるのではないか」と語った。

五島では2025年夏、日本初の大規模な浮体式洋上風力発電ファームとして、新たに8基の風車の設置が完了。2026年1月に運転を開始した。五島で動き出す「希望の風」は輪島にも届くと信じている。

輪島の浮体式洋上風力に魚は集まるか？

もう一つ印象的だったのは、番組の最後。漁協の幹部たちにスコットランドの視察の報告と今後の調査予定などを伝えたシーンだ。

画面越しに緊張感が伝わってくる中、輪島を元気にするために「世界一の規模の洋上風力をやりたい」と熱意を伝える4人に、石川県漁業協同組合輪島支所運営委員長の中村勝成さんは「輪島の復興はこれしかないという感じで市民全体が盛り上がらないとダメだ」「輪島を元に戻すために、何がなんでもこの仕事を成功してもらわないと」と背中を押した。

「何か色々な動きがあったら常に情報公開しますし、相談に行きます」と話す4Gに、中村さんが「相談にくるというより、こっちからも行きますから」と歩み寄るように声をかけたシーンは、胸に熱いものが込み上げてきた。

他の地域の洋上風力事業でも、地元の漁業関係者との合意形成は極めて重要だ。輪島でも漁業関係者から、「いい話しか聞いていないが、デメリットも知りたい」「一応賛成の形はとっているが、他の人にどう説明していくか。やっぱり少しはうまみもなければ賛成しないだろうし」といった、まだわからないことが多いからこその不安の声も上がっていた。

五島では、浮体式洋上風力の海中にある柱にサンゴや魚がたくさん集まる「魚礁」になるなど、自然や漁業との共生の兆しもみられた。輪島の海ではどうか。浮体式洋上風力に魚が集まるか調べるべく、今後試験的にブイを浮かべ、1年かけて調査を行うという。

輪島の「復興風力」は始まったばかり。災害や気候変動では女性、子どもなど社会的に弱い立場に置かれた人々が真っ先に被害を受けると言われているからこそ、多様な世代やジェンダー、様々な立場の市民も巻き込みながら、輪島全体が盛り上がる形で復興風力に希望の風が吹くよう応援したい。

メガソーラーの環境破壊大反対のぺこぱが東大教授に直撃。再エネって本当に地球を救えるの？