お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が、21日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・20）に出演。VTRに登場した女性との関係で盛り上がる場面があった。

この日は「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が千葉県長生郡一宮町、同期の「クワバタオハラ」くわばたりえが長野県飯綱町を訪問した。

小杉はサーファーが集うカフェに入店、客が居なかったため店員女性・りこさんと相席した。小杉とりこさんの会話をワイプで見守るノブは「あれ…？りこさん」。りこさんがプロサーファーであることが明かされると「そうだそうだ。そうそうそう、俺りこさんに教えてもらった」と小声。

りこさんはかつて木村拓哉のYouTube撮影にサーファーとして協力したことを話し「こないだ千鳥のノブさんも一緒に」。ノブは「そうそうそう、行かせてもらったのよ」と反応。小杉が驚く中、りこさんが「ノブさんがプライベートでサーフィンしたいって…」と続けたところで大悟が「ちょっと待てぃ！！」ボタン。

大悟はニヤニヤが止められない様子で「お前もう、なんなん。りこ？りこいってるん」と爆笑。ノブは「そんなわけないやろ！」と大悟の頭をはたくも、大悟は「気付くのもなんかウソっぽかったもんな」と頭を抱えながら大笑い。「今考えたら、（小杉が）店入った時もうドッキドキしてたやん」とノブをいじりたおし、爆笑を誘った。

ノブは昨年の夏、プライベートで同カフェに来店。りこさんとサーフィンを楽しんだといい、VTRでは当時の写真も公開された。