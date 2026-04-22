「ナイスプロポーション」女性アナウンサー、圧巻スタイルの美脚を披露「5度見しちゃう」「凄い絵面」
元朝日放送アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する増田紗織さんは4月18日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。
【写真】増田紗織の圧倒的な美脚
ファンからは、「サリーちゃん綺麗」「とても可愛い 優しさも笑顔に出てる」「またまた一段と美しい」「黒系お似合いです」「綺麗ですね」「5度見しちゃう」「ナイスプロポーション」「お美しい」「凄い絵面」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】増田紗織の圧倒的な美脚
「またまた一段と美しい」増田さんは「母のお買い物について行った日」とつづり、自身の写真を2枚投稿。1枚目の全身ショットは、膝丈の黒いワンピースの美脚が際立つスタイル抜群の姿です。2枚目は笑顔がすてきな上半身ショットとなっています。
ミニスカートのゴルフウエア姿も披露18日には「軽井沢でゴルフをした日」と、ゴルフウエアのミニスカートショットを公開していた増田さん。ファンからは、「かわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)