出庫したらボッコボコに… どういうことなのか

機械式立体駐車場から出庫した愛車がボコボコになっていた。まるで悪夢のような事例ですが、実は誰にでも起きうることなのです。



いったい何が起きているのでしょうか。

機械式立体駐車場は、パレットにクルマを載せ、機械操作で格納する仕組みで、マンションなどで広く採用されています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「立体駐車場での事故事例」です 画像で見る（32枚）

しかし、使い方や注意点を理解しないで利用すると、愛車にひどく傷がつき、廃車か重修理が必要になる事故が起こる可能性があります。

多くの場合、その原因は「クルマのサイズオーバー」です。

機械式立体駐車場には、入庫可能なクルマのサイズが細かく定められています。

全長・全幅・全高のほか、左右のタイヤ外寸間距離や、タイヤ後端から車体後端までの距離（オーバーハング）、ドアミラーを畳んだ際の最大幅なども規定の対象となっています。

入口をスムーズに通過できたとしても、駐車場内でクルマが回転したり上下に移動したりする際に、規定サイズをわずかでも超えていれば接触事故につながる危険性があります。

近年はSUVやミニバンといったハイルーフ車が増えており、高さ制限に引っかかるケースも少なくありません。

そしてサイズだけでなく、重量にも注意する必要があります。

特に近年はクルマの電動化で車重が嵩む傾向にあり、寸法は問題なくても重量制限を大幅に超過していると、パレットの格納機構が耐えきれず落下する恐れもあります。

さらに、スマートキーがカバンの中で誤作動し、知らぬ間に電動テールゲートやスライドドアが開いた状態で機械が動作してしまい、大きなダメージを受けた例もあります。

クルマを停めて離れたタイミングや機械が動いている最中に、カバンの中でキーが押されてドアやテールゲートが開いたり、格納時の動きでハンズフリー機能が誤作動してトランクが開くのです。

このほか、ドアミラーやアンテナの格納忘れによるパーツ破損も報告されています。

スタッフが常駐している駐車場であれば確認や操作を任せられますが、ユーザーが自ら操作しなければならない無人タイプの施設も多く、そうした環境でのトラブルは数多く報告されています。

機械式立体駐車場を利用する際は、入庫直後すぐに格納操作せず、車両のまわりを一周して安全確認することが推奨されます。

また電動スライドドアや電動テールゲート、ハンズフリー機能は念のためオフにし、スマートキーがカバンの中で押されないよう収納場所を工夫することも有効です。

では、こうした事故が起きてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

まず最初にすべきことは、駐車場のスタッフまたは管理会社への連絡です。施設内には緊急連絡先が掲示されていることが多く、クルマや施設に目に見える損傷がなくても、何らかの影響が生じている可能性があるため、必ず報告することが求められます。

破損が確認された場合は警察への連絡が必要となる場合もあります。一方で、自車および施設の修理費用については、加入している自動車保険で補償を受けられる可能性があります。

機械式駐車場の設備を傷つけてしまった場合は「対物賠償責任保険」の対象となり、自分のクルマが損傷した場合は「車両保険」が適用されることが多いようです。

※ ※ ※

機械式立体駐車場を安全に利用するためには、事前の確認が何より重要です。

車検証に記載されたサイズがクリアであっても、アンテナやドアミラーの突出部分、ルーフキャリアの積載状況には別途注意が必要です。サイズがギリギリの場合は、別の駐車場を選ぶ判断も賢明といえます。

近年は全高の高いSUVが増えていますが、設計の古い一部機械式立体駐車場では全高が155cm以下に制限されている場合があります。

クルマを新しく買い替えたり、レンタカーや代車、知人から借りたクルマなど普段乗らない車両に乗る際は、必ず駐車場に格納可能かどうかを事前にチェックしましょう。