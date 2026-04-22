Image: KYLE BARR / GIZMODO US

OLEDはもう古い？

テレビの新たなトレンドと目されているのが「micro RGB」。Samsung（サムスン）が、そのmicro RGBテレビを製品として発表しました。

今回、米GIZMODO編集部がサムスンのアメリカ本社にて、この新たなmicro RGBテレビを見てきました。実際にその目で見たmicro RGBテレビとはどんなものなのでしょうか。

micro RGBとは？

まず、改めて「micro RGBとはなんぞや」という部分を少し説明しておきましょう。

micro RGBは、従来のmini LEDのローカルディミング技術（映像の明暗に合わせてバックライトを部分ごとに細かく調整する技術）に似たようなものです。通常LEDライトを採用するところを、micro RGBでは何千もの極小サイズの赤・緑・青のLEDを敷き詰めます。これにより色の混ざり方が改善され、より鮮やかな映像を生み出すというわけです。micro RGB技術の詳細は、こちらで詳しく説明しています。

こうした新技術のものが出てくると、実際に手にできる価格になるまでけっこうな時間を要するものです。2025年に初めてマイクロRGBテレビを「115インチ3万ドル（約477万円）」というびっくりなボリュームで発表したサムスンが、現実的なサイズと価格で発表したのが今回のテレビなのです。

上位モデルでおよそ50万円

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サムスンが発表したのは「R85H」と「R95H」という2つのモデルの4K micro RGBテレビ。

R85Hは、55インチでリフレッシュレートが144Hz、価格は1,600ドル（約25万円）。上位モデルのR95Hは、65インチでリフレッシュレートは最大165Hzまで対応していて、価格が3,200ドル（約50万円）。どちらもVRR（可変リフレッシュレート）に対応しています。

このmicro RGBテレビには、サムスンの独自技術である「Micro-RGB AI Engine Pro」が採用されており、文字通りAIによって画像が最適化されます。上位モデルのR95Hではより優れた色の表現とHDRによるコントラストが実現されているとのこと。

そうした「Pro」という言葉はさておき、R95Hは極薄ベゼルを備えた高級テレビらしい仕上がりで、視野角も広く、画面とほぼ平行になるほど横から見ない限り、映像の破綻は感じませんでした。

現実離れするほどの鮮やかさ

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サムスンが特に強調していたのは、ほかのミニLEDテレビよりも、より現実に近い色を再現できるという点です。さらに、R95HはBT.2020色域全体をカバーし、数百万色を正確に表現できるとのこと。

micro RGB自体がそうですが、「色の鮮やかさ」がポイントとなります。しかし、これが必ずしもいいこととは限りません。

実際に「ビビッド」モードでネイチャー系ドキュメンタリー映像を視聴した際に、ヤドクガエルの色彩がどこまで鮮やかになるかを確認できました。R95Hの色は非常に鮮やかでしたが、現実離れして見えるほどでした。

さらに、「スポーツ」モードでは、サッカー場の芝生がまるで『チャーリーとチョコレート工場』で見たようなものに思えました。非常に明るく、ほとんどネオンのような緑に見えたのです。

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この「鮮やかすぎる」現象はおそらくカラーグレーディングの問題であり、ディスプレイの設定で修正できると思います。そして、ディスプレイの色は、視聴するコンテンツの種類によって映り方は変わります。

たとえば、『プレデター：バッドランド』のような作品では、動きのあるシーンでは鮮明さとコントラストが見事でした。「ビビッド」モードでも、画面内の木々は派手すぎずといった感じ。いくつかのモードを切り替えていく中で、思ったのはやはり画質は際立っていいということです。

最高級OLEDと比べてそれほど高価ではない

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このマイクロRGBテレビは、価格は最も安い55インチのR85Hが1,600ドル（約25万円）からで、85インチモデルは4,000ドル（約63万円）です。これはサムスンのより一般向けOLEDテレビ、たとえば同サイズで1,500ドル（23万円）から始まる最新「S85H」より少し高い程度です。

こうして考えると、飛び抜けて高価というわけではありませんね。ちなみに、もし、究極に大きくて色鮮やかなテレビが欲しい方がいれば、115インチで3万ドルのモデルも引き続き購入できます。